Így ment el azután az első udvarházhoz, ahol egy szép, de gőgös leány lakott.

– Adjon isten jó napot, szépséges leány! – szólította meg a királyfi a kisasszonyt, belépve az udvarra.

– Hát te ki vagy? – kérdezte nyersen a leány, mert öltözéke után ítélve jelentéktelen embernek tartotta a látogatót.

– Nemesember, akinek becsületes neve és tisztességes jövedelme van – felelte a királyfi.

– Na hát ülj le oda, a padra! – parancsolt rá a leány.

– Nem azért jöttem én, hogy itt leüljek. Egyet kérdeznék csak: hozzám jönnél-e feleségül?

A leány elsápadt meglepetésében és haragjában, és így kiáltott:

– Szemtelen! Takarodj a szemem elől! Én gazdag leány vagyok, és megvárom, amíg egy gróf vagy egy herceg jön értem!

A királyfi tehát továbbment, és elért a másik udvarházhoz, ahol egy szép szerény leány lakott.

– Adjon isten jó napot, szépséges leány!

– Köszönöm szépen, köszönöm szépen!

– Beszélhetnék veled néhány szót?

– Foglaljon helyet ezen a széken!

– Nem azért jöttem én, hogy ide leüljek. Kérdezni szeretnék csupán valamit tőled. Szegény nemesember vagyok, de becsületes nevem van. Akarsz-e a feleségem lenni?

A leány arca bíborpirosra gyúlt zavarában, s nem is tudott nyomban válaszolni. Kis idő múlva azután így szólt:

– Hogyan jövök én ekkora tisztességhez? – két szeme azonban igent sugárzott.

A királyfi erre megszorította a leány kezét, és azt mondta:

– Nemsokára visszajövök érted, és magammal viszlek!

Azzal hazament a palotájába, felöltötte pompás királyi köntösét, és azután újra elment az első udvarházba.

– Adjon isten jó napot, szépséges leány!

– Isten hozta, isten hozta, király úrfi. Kérem, foglaljon helyet itt a kanapén!

– Egyetlen kérdésem lenne csupán hozzád: eljönnél-e hozzám feleségül?

– Ej, hát hogyne mennék. Gazdag leány vagyok, nagyúri kérőre vártam!

A király azonban erre haragosan így szólt:

– Elutasítottál, amikor becsületes nemesemberként jöttem hozzád. Így hát nem vagy méltó a királyfihoz!

Azzal faképnél hagyta a gőgös leányzót, kifordult az udvarból, és elment a másik leányhoz:

– Adjon isten jó napot, szépséges leány!

– Ó, milyen kegyes királyi felséged! Kérem, foglaljon helyet ezen a széken!

– Egyetlen kérdésem volna hozzád: akarsz-e feleségül jönni hozzám?

– Ó, uram király, én csak egy szegény leány vagyok, becsületes, szerény férjet kívánok csupán magamnak, és már meg is találtam.

– Én vagyok az a szerencsés ember, hála istennek, te kedves kis ibolyavirág! Te leszel az én királyném, senki más!

A leány meghallgatta a királyfi kérését, és nemsokára már ott ült mellette a trónon mint királyné. Szívében azonban mindig a régi szerény kis­leány maradt.

A gőgös nemes kisasszony pedig még ma is hiába vár egy gazdag grófra vagy hercegre, de úgy kell neki!