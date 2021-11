Iohannis nem közvetít

Csak akkor hívja egyeztetésre a parlamenti pártokat, amikor kialakul az új kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség – jelentette be tegnap Klaus Iohannis államfő.

Emlékeztetett arra, hogy Nicolae Ciucă kormányfőjelöltnek nem sikerült kellő támogatást szereznie a parlamentben, elmaradt a beiktatásról szóló szavazás, ezért a pártok újrakezdték a tárgyalásokat, amit nagyon jó dolognak tart. Teljesen egyértelmű, hogy a kisebbségi kormány beiktatására irányuló kísérletek nem vezetnek eredményre, ezért a továbbiakban nem fogadok el ilyen kezdeményezéseket – szögezte le.

Nem sokkal az államfő nyilatkozata után véget ért az a megbeszélés, amelyet a Nemzeti Liberális Párt folytatott a Szociáldemokrata Párttal egy esetleges kormánytöbbség kialakításáról. Erről kijövet Florin Cîţu ügyvivő kormányfő úgy nyilatkozott, hogy sok kapcsolódási pontot találtak a PSD-vel. ,,Sok minden összeköthetne minket, például a jelenlegi helyzet is. Egészségügyi, energetikai válság is van, és emiatt stabil kormányra van szükségünk. Ha mindezt meg tudjuk valósítani a PSD-vel, akkor rendben van” – közölte, és hozzátette: azért jutottak ebbe a helyzetbe, mert volt partnereik kiléptek a kormányból, és az AUR-ral együtt megszavazták a kormány bukását. Kérdésre válaszolva elmondta még, hogy nem tisztségekről, hanem közös projektekről és célokról beszélgettek a PSD vezetőivel (itt megjegyezte, hogy felmerült a kétévenkénti kormányfőcsere), de arról majd a párton belül fognak dönetni – mindkét változatot mérlegelve –, hogy kivel alkotnak kormánytöbbséget.

Ha tisztességesek és hazafiak leszünk, akkor ez a helyes út, ami egy új kormánytöbbség kialakításához vezet – véli Marcel Ciolacu PSD-elnök, aki szerint jóhiszemű tárgyalást folytattak a liberálisokkal. Azt ő is cáfolta, hogy a tisztségekről beszéltek volna, de leszögezte: saját kormányfőjelölttel mennek az államfő elé, és 100 pontos intézkedéscsomagjukhoz is ragaszkodnak. Azt nem hiszi, hogy elfogadnák Cîțut kormányfőnek, de több javaslat is felmerült (köztük a rotációs), ezeket elemezni fogják. Ciolacu szerint jelenleg Románia stabilizálása és a költségvetés kiegészítése a legsürgősebb teendő.