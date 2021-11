A járvány 2020-as kezdetétől 2021 november elsejéig hivatalosan 100 998 10 és 19 év közötti diák fertőződött meg, ebből 52 484 esetet idén szeptember 13-a óta vettek nyilvántartásba. Ebből a korosztályból 19 áldozatot szedett a koronavírus-fertőzés, közülük 9 az utóbbi 7 hétben hunyt el. Ez annyit jelent, hogy míg a járvány kezdete óta átlagosan jó két és fél havonta követelte egy tizenéves életét a kór, addig a tanévkezdés után ötnaponta. Hasonló a statisztika a 9 évesnél kisebbek esetében is: tavaly márciustól összesen 48 773-an kapták el a fertőzést, ebből 22 402-en idén ősszel. Ebben a korosztályban 15 koronavírushoz köthető elhalálozás történt, közülük 5 az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint az immár a gyerekekre is veszélyes delta-variáns miatt az online oktatás lenne a kívánatos. És persze az, hogy minél többen beoltassák magukat. (Főtér)

MEGRÖKÖNYÖDTEK A NÉMET ORVOSOK. Rendkívül megdöbbentette a súlyos állapotban levő koronavírusos betegek elszállítására Romániába érkező német orvosokat, hogy több intenzív terápiára szoruló (már öntudatlan) személy átutalását is megtagadta a családjuk, arra hivatkozva, hogy ,,ki tudja, milyen kísérleteket akarnak végrehajtani rajtuk”. A szállítható (stabil állapotú) betegeket ugyanis azért vállalta át több más ország (Németország például 18-at), mert a hazai egészségügyi rendszer képtelen ellátni őket, a szerdán repülőre tett 6 beteg is a sürgősségi osztályon volt intubálva, mert az intenzív terápián már nem volt hely számukra. Ezek a betegek útközben is intenzív terápiás kezelés alatt állnak – nyilatkozták a kíséretükre érkezett németországi orvosok, akik elismerő szavakkal méltatták romániai kollégáik erőfeszítéseit, és hangsúlyozták, hogy segíteni akarnak, nem ártani. (Adevărul)