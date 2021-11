(Habár ahogy a dolgok alakulnak, Romániában az emberek nagy többsége tán inkább egy hideg téltől retteg, mint a globális felmelegedéstől.) Már a mostani glasgow-i tanácskozás előtt a világ legfejlettebb húsz országának vezetői rendeztek egy csúcstalálkozót Rómában is, ahol ismét megegyeztek arról, hogy tartják magukat a maximum 1,5 Celsius-fokos felmelegedést célzó párizsi klíma-megállapodáshoz. Ez a húsz ország okozza az emberiség szén-dioxid-kibocsátásának 80 százalékát, de mindannyian egyenlők vagyunk, és így vállvetve kell harcoljunk a Föld légkörének felmelegedése ellen. Már a hat évvel ezelőtti párizsi csúcson is nagy horderejű javaslatokkal álltak elő az ott résztvevők, ám azóta is újabb és újabb csúcsokat érünk el a káros anyagok levegőbe eregetése terén.

A glasgow-i tanácskozásra a becslések szerint mintegy négyszáz különgéppel érkeztek a részvevők egyet óbégatni arról, hogy saját magunk fojtjuk szén-dioxidba a Földet. A csúcstalálkozón biztosan felvetik azt, hogy mennyire környezetszennyezők a repülőgépek, és lehetőleg az egyszerű emberek ne röpködjenek.

A számítások szerint egy magánrepülőgépen megtett négyórás utazás ugyanannyi üvegházhatású gázt termel, mint egy európai lakos egész év alatt. A Sunday Mail számítása szerint a négyszáz gép 13 ezer tonna szén-dioxidot durrantott a levegőbe, többet, mint Skócia 1600 fukar lakosa egy egész év alatt.

Az amerikai elnök szintén különgépén érkezett, az Air Force One fedélzetén, amelyen még hálószoba is van, amit az elnök Joe Biden bizonyosan nem használt, mert nem volt álmos, így aztán az alvást a tanácskozáson próbálta szunyókálással pótolni.

A legnagyobb légszennyező országok – Oroszország, Kína, Törökország – vezetői nem jöttek el személyesen. Legjobb esetben csak üzentek, hogy lélekben ott vannak, és meg tudják ők is ígérni azt, amit elvárnak tőlük. Az eredményeket majd várhatjuk. (Vagy leshetjük?)

Kína megígérte, hogy 2060-ig, India meg azt, hogy 2070-ig klímasemlegessé válik.

A mostani államfők nem mai csirkék (kakasok vagy tyúkok). Hosszú távra ígérgethetnek bármit, még azt is, hogy ők saját maguk sem fognak több szén-dioxidot kibocsátani, hiszen egy idő után már alulról fogják szagolni az ibolyát, s ehhez még lélegezniük sem kell majd. Addigra ki tudja, kik lesznek a mai vezetők utódai, de ha a világon még a királyok lennének az uralkodók, mint régen, akkor azok utódain esetleg számon lehetne kérni apáik Föld-kímélő ígéreteit. Emlékszem a párizsi klímacsúcs után (amelyen szintén hangzatos ígéretek hangzottak el) Donald Trump amerikai elnök úgy felrúgta a párizsi klímaegyezményt, mint óvatlan ember a bilit, habár a tiltakozások miatt később puhult valamelyest.

Szerencsére a glasgow-i tanácskozásnak máris vannak közelebbi céljai, amelyek esetleg az egyezség aláíróin még számon is kérhetők. 105 ország képviselői aláírtak egy megállapodást, amely szerint, 2030-ig meg kell állítani a nagyipari méretű erdőirtást, és a vele járó talajerózió folyamatát. No de addig még van kilenc év, ami alatt hatalmas erdőterületeket lehet kipusztítani Romániában is – ugyan minek is hagynánk abba azt, amiben oly szép eredményeket tudunk felmutatni?

A tanácskozáson elnökünk, Iohannis kijelentette, hogy harcolni fogunk a klímaváltozás ellen, természet adta megoldásokkal. 57 ezer hektár új erdővel szívatjuk fel a szén-dioxidot. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az unió károsanyag-kibocsátása 55 százalékkal csökkenjen 2030-ig. El is hiszem, mert nekünk óriási lehetőségeink lesznek erre: ha a gáz és villamos energia ára a jóslatok szerint úgy megy fel, mint ahogy most látjuk, bizony kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogy fűtsenek, és így nem kerül szén-dioxid sem a légkörbe.

Elnökünk amúgy biztosan arra számított, hogy a glasgow-i tanácskozáson a szervezők, valamint az állam- és kormányfők jó példával járnak majd elöl, és nem lesz fűtés a konferenciateremben, ezért biztos, ami biztos alapon az asztalra, kézügybe tette felöltőjét. Azt is mondta, hogy „nincs vesztegetni való időnk, most kell akcióba lépni!”. Gondolom, olyan gyorsan, mint ahogy országunkban az új kormány alakul.