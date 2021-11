Kormánypénzből fejlesztenék Háromszék útjait

Kilenc megyei út korszerűsítésére igényel forrásokat az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Program keretében Kovászna megye tanácsa, melyet ennek kapcsán tegnap rendkívüli ülésre hívtak össze. Az induló kormányprogramban pályázni készül a megyeszékhely önkormányzata is, Sepsiszentgyörgy képviselőtestülete ugyancsak rendkívüli ülésen fogadott el tegnap erre vonatkozó határozatokat.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke már a tanács október végi ülésén jelezte, több háromszéki útszakasz felújítását is a kormányprogram keretében kívánják megvalósítani, az igényléseket pedig november 8-ig lehet beküldeni. A tegnapi ülést követően Henning László alelnök jelezte, közel nyolcvanöt kilométernyi megyei utat, a megyei önkormányzathoz tartozó úthálózat egyharmadát tudnák így korszerűsíteni.

A tervezett munkálatok értéke összesen 362 millió lej – derült ki az önkormányzati beszámolóból. Megyei úttá nyilvánítják a Barátost Zabolával összekötő útszakaszt, így a Szörcsén, Orbaiteleken és Tamásfalván áthaladó 15,1 km-es utat teljes körű felújításra készítik elő. Pályáznak továbbá a Hidvég és Barót közötti megyei út, a véczeri emlékműig tartó 29,8 km-es szakasz felújítására is. Korszerűsítenék az Apáca és Nagyajta, valamint a Nagyajta és Középajta között a vadasi feljáróig tartó, összesen 7,5 km-es útszakaszt. Hasonló munkálatokat terveznek a Nagyborosnyót Zágonnal összekötő, közel tíz kilométer hosszú megyei úton is. Pályáznak a Csernáton és Szentkatolna közötti megyei út korszerűsítésére, a közel 16 km-es szakasz érinti Hatolykát, Kézdimartonfalvát és Kézdimárkosfalvát is. Ugyancsak pályázatból újul meg Szentkatolna és Gelence között a szentkatolnai oldalon levő 1,7 km-es szakasz a 121F megyei úton – tájékoztatott a megyei önkormányzat.

Utcák, hidak a tervekben

Sepsiszentgyörgy önkormány­zata közel félszáz utca, valamint több híd felújítását szeretné kivitelezni a Saligny-program révén – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől. Az elöljáró lapunk érdeklődésére elmondta, négy esetben már folyamatban lévő beruházásra pályáznak: a Nap, a Rózsa és a Táncsics Mihály utca munkálataira már van szerződése a városnak, a József Attila utca korszerűsítésének terve is lassan elkészül, a Gábor Áron utcában a Kórház utca fölött átívelő híd felújítására másodszor is kiírják a közbeszerzést. További 41 utca esetében teljesen új beruházásról van szó, ezek korszerűsítésére 141 millió lejt igényelnek. Az alpolgármester megjegyezte, tulajdonképpen előzetes igényfelmérés zajlik, az érdekelt önkormányzatoknak november 8-ig kell benyújtani fejlesztési terveiket. A municípiumok számára előzetesen jóváhagyott keret 43 millió lej, de azt remélik, hogy ezt a következőkben kibővítik – tette hozzá.