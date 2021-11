Újra elhalasztja a Tóték bemutatóját a színház

Betegség miatt két hétre befagyasztja működését a Tamási Áron Színház, így Örkény István Tóték című darabjának vasárnapra tervezett bemutatóját is kénytelenek ismét elhalasztani. Ez immár a második alkalom, amikor a bemutató előtt pár nappal felüti fejét a koronavírus a színház munkaközösségében. Hogy pontosan mit jelent ez az intézmény számára, arról Bocsárdi László igazgatót, a Tóték rendezőjét kérdeztük.

Bonyolult helyzet a színház életében egy bemutató, a színház teljes személyzete azon dolgozik, általában vendégek is érkeznek ilyenkor. A Tóték esetében a világítástervező és a jelmeztervező is Budapestről érkezik, a díszlettervező pedig Marosvásárhelyről, ideutazásuk, lakhatásuk megszervezése mellett kritikusokat, szakmabelieket, más színházak művészeit is fogadni kell. Olyan ez, mint egy minifesztivál, amit már két ízben szerveztek meg és fújtak le – nyilatkozta lapunknak az igazgató.

„Ami azonban ennél is jobban zavar, hogy olyan érzés ez számomra, mintha becsapnánk a nézőinket, immár másodszorra kell azt éreztetnünk velük, hogy nem úgy működik az életünk, ahogy szeretnénk. Pedig éppen az lenne a színház fő feladata ebben a jelenlegi helyzetben, hogy a normalitásról szóljon, biztosítsa az önmagunkkal való találkozás lehetőségét, azt az érzést közvetítse, hogy mégsem változott meg radikálisan az életünk” – fogalmazott. Mint mondta, bízik benne, hogy nem tesznek rosszat ezek a hosszabb szünetek a készülő előadásnak, és harmadik nekifutásra mégiscsak sikerül bemutatni. A színészek bemutató előtti állapota rendkívül speciális, nagyon megterhelő számukra ez az élethelyzet, amit már kétszer megszakítottak. Ilyenben még nem volt részük, ezért kérdés számára, hogy össze tudják-e úgy szedni magukat harmadszorra is, ahogy megérdemelné a közönség és Örkény István.

Bocsárdi László szerint a Tóték a legfontosabb, leggazdagabb magyar dráma, emiatt is nagyon szeretné, hogy jól sikerüljön a bemutató. Több gyűlést, tanácskozást is tartottak arról, hogy mikorra tervezzék újra a premiert, végül úgy döntöttek, november 21-ére tűzik ki a bemutató időpontját. Nehéz tervezni, amikor Sepsiszentgyörgyön 10 ezrelékhez közelít a fertőzöttségi mutató, az igazgató szerint nemcsak a következő időszak, hanem a következő évek is bizonytalanná válhatnak a beoltatlanság miatt. Mint mondta, ez az ára annak, hogy mifelénk ilyen a mentalitás. „Nem tudhatjuk, hogy mennyire indult el a fertőzés a színháziak körében, egyelőre a színészek között nincsenek fertőzöttek, csak a műszaki alkalmazottak között. Aggódok értük, mert egyesek nagyon törékenyek, mégsem akarják beoltatni magukat” – mondta az igazgató.

A Tóték bemutatója mellett minden más előadás elmarad a következő két hétben, pedig az átlagosnál gazdagabb programkínálatot állítottak össze novemberre és decemberre. Több korábbi előadás is műsorra került volna, ezen kívül két új bemutatóra készültek, melyeket néhány nap próba után már lehetne játszani, ha a vírushelyzet megengedné. Mint mondta, előbb a program összeállításával, most pedig a bezárással is arra tesznek erőfeszítéseket, hogy a jelenlegi helyzetben a lehető legkevesebb veszteség érje a nézőket. Mosolyogva tette hozzá: kicsit reménykedik abban, hogy a bemutatóra való újabb és újabb rákészüléssel érik az anyag a színészekben, és végül olyan különleges produktum lesz belőle, mint az aszúbor.

A vasárnapi bemutatón kívül elmaradnak a Tóték november 12-re és 16-ra, az Illúziók című produkció november 10-re, 11-re és 14-re, valamint a Kasiers Tv, Ungarn november 20-ra, 22-re és 23-ra tervezett előadásai is.