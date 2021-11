Nem támogatták a baróti telekcserét

Benedek-Huszár János az előterjesztés ismertetésekor elmondta: nem a legszerencsésebb módon képzelték el a kórházfejlesztést három éve: amennyiben az épületet a Kossuth Lajos utca irányában bővítenék, nemcsak a régi, gyengébb minőségű épületeket kell lebontani, hanem a kapusházat is, attól jobbra a kerítést is, és új utat kell kialakítani, illetve a szennyvízülepítőt is át kellene tervezni. Jobbnak látná, ha részben a szomszédos telken valósítanák meg a beruházást, mert úgy nemcsak a bontásoktól mentesülnének, hanem a környezetet is kellemesebbé tehetnék azáltal, hogy kis parknak is jutna hely. Felvette a kapcsolatot a tulajdonosokkal, de azok közölték vele, nem azért vették meg a telket nem is olyan régen, hogy most eladják, terveik vannak azzal. Abba viszont belemennének, hogy a telkük közvetlen szomszédságában levő, a Transloc tulajdonában található területtel cseréljenek, hiszen azt ők bérelik, autómosót működtetnek rajta. A hivatal fel is értékeltette a telket – magyarázta a polgármester –, a megállapított 48,5 ezer lejt kárpótlásként átutalják a tömegszállító cégnek, a csere útján megkapott területet a város pedig közvagyonába veszi, hogy pályázhasson rá.

A függetlenként megválasztott Bán István vetette fel először: ha elcserélik a területeket, a Transloc közel négyszázezer lejtől esik el, hiszen az autómosónak még kilenc évre érvényes szerződése van és havonta 3200 lejt fizet. Az elöljáró elmondta: a jogi osztály és a város jegyzője is biztosította, helyesen járnak el, sőt, a megyei tanács is hasonlóképpen oldott meg egy ügyet nemrégiben.

Pál-Szilágyi Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője szerint is más megoldást kellene találni, mert ellenkező esetben a város cége ettől a számára jelentős bértől elesne. Párttársa, Szabó Péter azt tette szóvá, hogy későn kapták meg az ülés anyagát: néhány óra alatt nem lehet kellően megfontolni, hogy mi a helyes cselekvés. Benedek Csaba, a Transloc igazgatója úgy fogalmazott, mint magánember egyetért azzal, hogy a kórház érdeke előrébb való, mint a szállítási cégé, de igazgatóként utóbbi mellett kell kiállnia: számukra a bérből származó évi negyvenezer lej jelentős összeg.

Benedek-Huszár János mély megdöbbenésének adott hangot, mondván: az elmúlt év során hivatalos és nem hivatalos módon is sokszor szóba került a kórházbővítés kérdése, s – politikai színezettől függetlenül – mindig támogatásáról biztosították őt és a tervet. A teljes Erdővidéket, mintegy huszonötezer lelket kiszolgáló egészségügyi intézményt utoljára a hetvenes években fejlesztették komolyabban, most, az uniós támogatásnak köszönhetően soha vissza nem térő lehetőség előtt állnak, fontos tehát, hogy a program indulására, azaz február végére minden formai követelménynek eleget tegyenek. Ez a saroktelek az egyetlen, amely a célnak megfelel, ezért, ha annak az az ára, hogy a Transloc által bérbe adott területet kell odaadni érte, akkor azt kell odaadni: a közérdek fontosabb, mint egy cég pillanatnyi érdeke.

Pál-Szilágyi arra kérte a városvezetőt, napolják el a szavazást: pénteken rendkívüli tanácsülés lesz, hátha megszületik közben valamilyen kompromisszumos megoldás. A polgármester nem látta értelmét a halasztásnak: olyan új információt nem tud hozni másnapra, ami ma ne lenne meg.

Asztalos Attila (Erdélyi Magyar Szövetség) javaslatára tízperces szünetet tartottak, de azt követően sem változtak az álláspontok. Az EMSZ jelezte, ők készek a telekcserével egyetérteni, ám ha az RMDSZ szerint akár jogi következménye is lehet, ha az előterjesztést elfogadják, ezért tartózkodni fognak.

Nem hatott a polgármester azon érvelése, hogy jogilag teljesen rendben van, ha telekért telket kapnak. Az a közel négyszázezer lej kilenc év bevételét jelenti, azaz nem helyes vele kézzelfogható összegként számolni, ám a városnak a telekre most van szüksége, hiszen csak most pályázhat általa a fejlesztésre. A Translocot amúgy fejleszteni fogják, hiszen tervbe van véve, hogy amint lehetőség nyílik erre, elektromos buszok vásárlására pályáznának, és az ezeket kiszolgáló töltőállomásra is.

Pál-Szilágyi Zoltán szerint meg kell próbálni megvásárolni a telket. Akár hetvenezer eurót is adhatnának érte – az autómosó kilenc év alatt ennyit fog a Translocnak bér fejében fizetni –, mert úgy is megérné. Ezt a polgármester utasította vissza: a város érdeke, hogy minél kevesebbet fizessenek a telekért, azaz ha elég tízezer euró a csere fejé­ben, akkor ne hétszeresét adják ki.

A felek közötti adok-kapok még jó ideig eltartott, de megegyezni nem sikerült. Voksoláskor kiderült, a polgármester előterjesztését csak az EMSZ-frakció támogatja, mindenki más tartózkodott.