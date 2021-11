Jelenléti oktatás csak ott lesz, ahol a személyzet 60 százaléka oltott

Hétfőtől mindenhol folytatódik az oktatás, de jelenléttel csak ott, ahol a tanintézmények alkalmazottainak legalább 60 százaléka be van oltva a koronavírus ellen – közölte pénteki sajtótájékoztatóján Sorin Cîmpeanu ügyvivő oktatási miniszter. De nem csak azokban az iskolákban lesz majd online tanítás, ahol ez a feltétel nem teljesül: a személyzeti vagy infrastrukturális gondokkal küszködő tanintézetekaz átoltottsági aránytól függetlenül is kérhetik ezt.

A vonatkozó rendelet még ma megjelenik a Hivatalos Közlönyben, így az iskolák igazgatótanácsa még a pénteki nap folyamán eldöntheti, hogy milyen formában zajlik hétfőtől a tanítás. A rendelkezés az állami és a magánoktatásra is érvényes.

A tanügyminiszter tájékoztatása szerint jelenleg az óvodák és iskolák 54 százalékában haladja meg az alkalmazottak átoltottsága a 60 százalékot. Ez azt jelenti, hogy a 2,93 millió óvodásból és iskolásból 1,8 millió járhat közösségbe tanulni. Továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy ha egy osztályban egyvalaki megfertőződik, akkor két hétig az egész osztály távoktatásra kényszerül, ha pedig egy iskola osztályainak több mint felében vannak fertőzöttek, akkor az egész tanintézmény a virtuális térbe költözik. A tárcavezető megjegyezte, hogy a tanszemélyzet körében – a felsőoktatást is beleértve – meghaladja a 70 százalékot a beoltott pedagógusok aránya, ez a többi tanügyi alkalmazottnál alacsonyabb. A legjobban a líceumok állnak ilyen szempontból, aztán az óvodák, az utolsó helyen pedig az V-VIII osztályos tagozatokon dolgozók – jelentette ki. Területi megosztás szerint Bukarest áll az élen, ott a tanintézmények bő 69 százalékában haladja meg az oltottság a 60 százalékot.

Kevesebb jegy lesz

A nyolcadikos és a líceumi diákoknak eggyel kevesebb dolgozatot kell majd megírniuk (négy helyett hármat), és kevesebb jeggyel is lezárhatják őket – közölte Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, aki szerint különleges helyzetekben később, akár a második iskolai félév során is le lehet zárni egy diákot. Hozzátette: a szakképzésben résztvevő diákoknak eddig is három dolgozatot kellett megírniuk, ez nem változik. Az ötödik, hatodik és hetedik osztályosoknak románból és matematikából kell dolgozatot írniuk – mondta még. Arra nem tért ki, hogy a kisebbségi oktatásban mi lesz az anyanyelvi dolgozatokkal.