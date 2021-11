Enyhe csökkenés minden téren

Csökkenni látszik a naponta regisztrált új fertőzések száma: pénteken 8268 esetet jelentettek (703-mal kevesebbet, mint csütörtökön), kórházban is 303-mal kevesebb koronavírusos beteget ápolnak (19 013-mat), az intenzív terápián is kevesebben vannak valamivel – 1877-en a tegnapi 1902-höz képest – , és a napi elhalálozások száma is apadt kissé.