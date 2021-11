Kevés háromszéki diák ülhet vissza az iskolapadba

Mint ismert, Sorin Cîmpeanu ügyvivő oktatási miniszter péntek délelőtt bejelentette, csak ott folytatódhat személyes részvétellel az oktatás hétfőtől, ahol a tanintézmények alkalmazottainak legkevesebb 60 százaléka megkapta a koronavírus elleni vakcinát.

Háromszéken a megyei kiválósági központ, valamint a Csutak Vilmos nevét viselő pedagógusok háza dolgozóinak körében 80 százaléknál magasabb az átoltottsági arány. Ami a tanintézményeket illeti, a pénteki összesítés szerint megyeszerte mindössze 12 intézményben kezdődik személyes jelenléttel az oktatás hétfőn. A sepsiszentgyörgyi Constantin Brîncuși szakiskolában és a Mihai Viteazul líceumban a legjobb a helyzet megyeszinten, előbbiben 80,43, utóbbiban 77,67 százalék az átoltottság, s hasonlóan magas értéket jegyeztek a bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceumban is (71 százalék). A megyeszékhelyi sportiskolában 68,18 százalék, a Székely Mikó Kollégiumban 60,74, a sepsiszentgyörgyi Csipike óvodában 62 százalék az átoltottság. A sepsiszentgyörgyi református kollégium munkatársainak körében pedig 61 százalék ez az arány, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban a személyzet 60 százaléka, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumban pedig 65,74 százalékuk kapott oltást. A zágonbárkányi Andrei Șaguna iskola diákjai is visszatérhetnek a padokba - az ott dolgozók 60,4 százaléka beoltatta magát -, akárcsak Szitabodzán a Nicolae Russu iskola tanulói, itt az átoltottság a munkatársak körében 65,6 százalék. Jelenléti oktatás kezdődik hétfőn a sepsiszentgyörgyi speciális iskolában is, a tanfelügyelőség adatai szerint az ott dolgozók 61,3 százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcinát.