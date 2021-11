Egy megye kisárgult

Az áldozatok közül 244 szenvedett más betegségtől is, és 248 nem volt beoltva; a beoltottak közül 23-nak volt más betegsége is. A kórházban levő koronavírusos betegek száma lassabban csökken, mint a fertőzéseké, jelenleg 18 485-ön vannak, közülük 1868-an az intenzív osztályon. A 314 kiskorú betegből 31 fekszik az intenzív osztályon. További 136 681 igazoltan fertőzött személy lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben várja a gyógyulást, karanténban pedig 63 ezernél többen tartózkodnak.

Háromszéken egyetlen új fertőzést igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel az ismert esetek száma 11 710-re emelkedett, a megye fertőzési mutatója pedig 5,12 ezrelékre csökkent.

A napi fertőzések számának csökkenése ellenére az egészségügyi rendszerre továbbra is nagy nyomás nehezedik – figyelmeztetett Raed Arafat államtitkár egy Bukarestben megszervezett tájékoztatási maratonon. Az országos katasztrófavédelem vezetője elmpndta: szombaton is több Covid-beteget voltak kénytelenek átszállítani dániai és csehországi kórházakba, tehát, bár az esetszámok tekintetében jobb a helyzet, mint három héttel ezelőtt, a kórházakban ez egyáltalán nincs így, és túl korai arról beszélni, hogy a világjárvány negyedik hulláma kifulladóban van: az emberek továbbra is megfertőződnek és kórházba kerülhetnek a betegség súlyosabb formáival, ha nem oltatják be magukat.