Eredményes hétvégén vannak túl az élvonalbeli háromszéki csapatok, miután a Sepsi-SIC és a Kézdivásárhelyi SE is győzelemmel zárta a bajnoki szünet előtt a női kosárlabda Nemzeti Liga 6. fordulóját. Szombaton a tartalékos bajnoki címvédő zöld-fehérek 100–62-re győztek a vendég Bukaresti Rapid együttese ellen, míg a céhes városi kék-fehérek pénteken 73–56 arányban diadalmaskodtak az Agronómia Bukarest otthonában.

Négy sikernél tart a Sepsi-SIC

A sérüléssel bajlódó Maja Miljković, Saqwedia Wallace és Alina Podar mellett a távozó Teodora Neagu nélküli Sepsi-SIC kissé tartalékosan és gyengén kezdte a Bukaresti Rapid elleni bajnokit, hiszen a fővárosiak az 5. percben 17–9-re vezettek. A lassan játékba lendülő zöld-fehérek a negyed végére felzárkóztak, majd átvették a vezetést is, és 23–19-re nyerték meg az első negyedet. A második játékrészben felváltva pontoztak a csapatok, s Zoran Mikes tanítványai a 16. percben már tízpontos előnyt kosárlabdáztak össze (35–25). A folytatásban a bukarestiek voltak a jobbak, és 40–32-es állásnál ért véget az első félidő. A térfélcsere után egyre jobban kibontakozott a két csapat közti tudáskülönbség, a mieink pedig támadásról támadásra növelték előnyüket, s harmincpercnyi játék után 69–51 volt az eredmény. Az utolsó negyedet Nemes Gréta triplája nyitotta meg, az ismét brillírozó Brianna Fraser irányításával pedig tovább menetelt a 37. percben 30 ponttal vezető Sepsi-SIC (88–58). A hajrában sem lazítottak bajnokaink, akik Orbán Nikolett duplájával érték el a 100 pontot, a bukaresti vasutas lányok pedig 62 egységnél fejezték be a sepsiszentgyörgyi kiszállásukat.

A megyeszékhelyiek legeredményesebbje a 33 pontot és 12 leszedett labdát jegyző Fraser volt, mellette Orbán is dupla duplával – 12 lepattanó és 22 pont – vette ki részét a SIC hétvégi sikeréből. A túloldalon ezúttal is az egykoron Háromszéken is játszó Florina Stanici (Diaconu) jeleskedett, ugyanis 32 ponttal segítette csapatát.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Sepsi-SIC–Bukaresti Rapid 100–62 (23–19, 17–13, 29–19, 31–11). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Vezette: Ionuț Moraru, Vlad Potra, Matei Banica. Sepsi-SIC: Pasic 12/12, Ghizilă 16/6, Orbán 22, Cătinean 9/3, Fraser 33–Podar, Nemes 6/6, Croitoru 2, Wallace. Edző: Zoran Mikes. Rapid: Dinu 1, Vlad 9/9, Stanici (Diaconu) 32/15, Grigore 2, Cazacu 8/6–Nicolescu 3/3, Moraru, Bejan, V. Călin 4, Radin, Ilaș 1, A. Călin 2. Edző: Dan Militaru.

Harmadszor győztek a kék-fehérek

A Kézdivásárhelyi SE roppant gyenge dobóteljesítménnyel kezdte az Agronómia Bukarest otthonában lejátszott pénteki meccsét, hiszen amíg a házigazdák 14 ponttal zárták az első negyedet, addig Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár tanítványai mindössze Brianna Taylor, valamint Debreczi Iringó révén jegyzett egy-egy kosarat (14–5). A második szakaszra azonban magukra találtak a céhes városi lányok, akik a 14. percben kiegyenlítettek 19-re, majd kevéssel később a vezetést is megszerezték és ötpontos előnnyel vonultak szünetre (26–31). Fordulás után kiegyenlítődött a küzdelem, a fővárosiak pedig feljöttek négy pontra (31–35), de a vendégek Debreczi triplájával újra megléptek és a mérkőzés végégig már nem volt veszélyben a KSE sikere (41–50). Az utolsó negyed elején még villantottak egy utolsót az agronómiások (44–56), ám a jó ütemben sebességet váltó kék-fehérek a 34. percben már 21 pont előnyre tettek szert (44–65). A folytatásban a mieink irányították a küzdelmet, s remekül hajrázva 73–56 arányban nyerték meg a fővárosi kiszállásukat.

A hazaiak legjobbja a 14 pontos Anca Șipoș lett, a fővárosi csapatot erősítő Kovács Renáta pedig 6 egységet szórt egykori nevelőegyüttesének, a kézdivásárhelyiektől viszont a 31 pontot szerző Lynnea Lewis jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 6. forduló: Agronómia Bukarest–KSE 56–73 (14–5, 12–26, 15–19, 15–23). Bukarest, Agronómia Terem. Vezette: Alexandru Stamate, Diana Oprea, Michael Nicoara. Agronómia: Chelariu 5/3, Kovács 6/3, Șipoș 14/6, Plavițu 13/9, Panait 12/3–Anastăsescu, Țințar, Militaru 6, Cristea, Bobar, Stănescu. Edző: Milan Sokic. KSE: Coleman 12/6, Debreczi 8/6, Taylor 4, Tuchilus 2, Lewis 31–Csurulya, Domokos, Kozman 4, Marthi, Nagy, Lénárt, Corda 12/9. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár.

Egy érkező, egy távozó

Az Agronómia Bukarest elleni összecsapás előtt érkezett a céhes városi gárdához a szerb Ines Corda, aki a szezon végéig kötelezte el magát a Kézdivásárhelyi SE-vel. A 25 éves kosárlabdázónak nem ismeretlen a román bajnokság, hiszen az előző szezonban a Brassói Olimpia játékosa volt. Korábban Corda szerb, bosznyák, lengyel és cseh klub színeiben is pattogtatta a labdát. A 25 esztendős Teodora Neagu úgy döntött, hogy távozik Sepsiszentgyörgyről, így Sepsi-SIC felbontotta az erőcsatár szerződését. A galaci kosaras idén nyáron három év elteltével tért vissza a szentgyörgyi csapathoz, amellyel a 2017–2018-as idényben bajnokságot és Román Kupát nyert.