Pénteken Márton Koppány tizenegy másodperc után szerzett vezetést, majd a házigazdák az első tíz percben további négy gólt lőttek. Az első harmadban Roth Zoltán és Ilyés Tamás hétre növelte a házigazdák előnyét. Bár a folytatásban is a háromszéki csapat akarata érvényesült, a második játékrészben kevesebb találat született. Az utolsó húsz perc sem hozott változást, az Ágyúsok továbbra is fölényben játszottak, Sándor Zoltán és Gecse Olivér is duplázott, ezt követően pedig Márk Róbert egy emberelőnyt váltott gólra. A 49. percben a fővárosi együttes is betalált, Raul Maftei megszerezte a Sportul egyetlen gólját a mérkőzésen. A hajrában Vitalij Karamnov parádézott, az orosz játékos négy találatot jegyzett, valamint honfitársa, Alekszandr Bolshakov is eredményes volt, a Háromszéki Ágyúsok pedig 18 gólos győzelmet arattak (1–19).

Szombaton 23 másodperc elteltével Vitalij Karamnov vezetéshez juttatta csapatát, ezt követően pedig további tíz gólt szereztek, többek között Sándor Zoltán mesterhármasig jutott, míg Alekszandr Bolshakov duplázott. A második harmadban Pelle Torstensson legénysége folytatta a gólgyártást, majd a 31. percben Iulian Corneanu révén a Sportul is pontozott. A szépítő találatra a háromszéki újonc rögtön válaszolt, Roth Zoltán három egymást követő gólt szerzett. Az utolsó húsz percben az Ágyúsok magasabb fokozatra kapcsoltak, így a harmadik játékrészben nyolcszor zörgették meg az ellenfél hálóját. Gecse Olivér kétszer is eredményes volt, majd nem sokkal később Ferencz Joseph is feliratkozott a gólszerzők listájára. A hajrában ismét betalált Karamnov, az orosz gólja után pedig Márton Koppány beállította a végeredményt (1–23).

Eredmények: Sportul Studențesc–Háromszéki Ágyúsok 1–19 (gólszerzők: Maftei 49., illetve Márton K. 1., 37., Silló 3., Szabó Zs. 4., Roth Z. 8., 13., Sándor Z. 9., 45., Ilyés T. 20., 23., Karamnov 27., 49., 56., 59., 60., Gecse O. 38., 46, Márk R. 46., Bolshakov 57.), Sportul Studențesc–Háromszéki Ágyúsok 1–23 (gólszerzők: Corneanu 31., illetve Karamnov 1., 57., Sándor Z. 4., 6., 16., 24., 50., 56., Roth Z. 5., 32., 33., 37., 49., Bolshakov 7., 12., Fetés R. 9., Gecse O. 11., 45., 45., Danalizi 12., Silló H. 20., Ferencz J. 52., Márton K. 60.).