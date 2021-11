Jelenléti oktatás alacsony fertőzöttség esetén

A Digi24-nek nyilatkozva Sorin Cîmpeanu elmondta, az új szabály bevezetésével a gyenge átoltottságú, de alacsony fertőzöttségű vidéki települések tanintézetei is fogadhatnák a gyermekeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy éppen a vidéki iskolákban zajlik a legnehézkesebben az online oktatás. Hozzátette, javaslatát elemezni fogja az egészségügyi minisztérium, majd az országos vészhelyzeti bizottságnak is jóvá kell hagynia. Azt viszont nem tudta megmondani, hogy az új szabály mikor lép hatályba. Elmondta azt is, ahol a fertőzöttség 3 ezrelék fölötti, továbbra is érvényben marad, hogy csak azokban intézményekben taníthatnak hagyományos módon, ahol a pedagógusok, valamint a kisegítő személyzet 60 százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

A járvány negyedik hulláma miatt elrendelt kéthetes kényszervakáció után hétfőn az iskolák és óvodák 68 százalékában kezdődött újra a jelenléti oktatás. A Krónika közölte, a székelyföldi megyék a sereghajtók között találhatók: Kovászna megyében 84 tanintézetből csupán 15-ben kezdődött jelenléti oktatás, Hargita megye 140 tanintézetéből 65 fogadhatta hétfőn az iskolapadokba visszatérő diákokat. Maros megye 186 oktatási intézménye közül viszont csak 36-ban kényszerültek online oktatásra. Az oktatási miniszter bejelentése szerint az iskolák által péntekenként közölt oltottsági adatok alapján dől majd el, hogy a következő héten a tantermekben vagy az interneten keresztül folytatódik az oktatás.