Ebben a változatban a néző a cselekmény középpontjába kerül. Az online perspektívát a VR360 technológiához tervezték, és szingularitást kölcsönöz, mivel egyetlen nézőhöz szól, aki a cselekmény részévé válik. Ráadásul a színpadi térre tervezett változat és a VR360 film között érdekes különbségek lesznek a szereplők viselkedésében ugyanabban a kon­textusban. Az előadás VR360 változata elérhető lesz a www.teatruvr.ro és a www.VR-hall.com platformokon. Az AFCN pénzügyi támogatásának köszönhetően, amelyet a projektet benyújtó Spraiț Egyesület az Andrei Mureșanu Színházzal partnerségben nyert el, ez a változat mindkét platformon ingyenesen hozzáférhető lesz. Az előadásra a COVID-19 világjárványra vonatkozó hatályos szabályoknak megfelelően, azaz érvényes zöldigazolvánnyal lehet belépni.

Zene

A TIBERIUS NEMZETKÖZI FESZTIVÁLON a műfaj jeles hazai és külföldi képviselőit látja vendégül a Marosvásárhelyi Filharmónia és az Árkosi Kulturális Központ. A koncertek egy részét a sepsiszentgyörgyi közönség is meghallgathatja. Ma 18 órától a Bástya-házban a hazai D-art zongoratrió lép fel. A koncert a hatályban lévő egészségügyi és az előadások szervezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlik. A jegy ára 20 lej. Jegyek elővételben az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig. Telefon: 0267 373 651.

Kiállítás

ÉLETKÉPEK HOLLANDIÁBÓL. November 12-én, pénteken 18 órakor Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében megnyitják Albert Attila fényképkiállítását. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. A járvány miatt a megnyitó zárt körű lesz, csak zöldigazolvány felmutatásával lehet részt venni. Kötelező a védőmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása. Nagyobb érdeklődés esetén a megnyitó után meghatározott létszámú csoportokban lehet belépni a terembe.

SÁROSI CSABA egyéni grafikai tárlatát nyitják meg november 14-én, vasárnap 12 órától Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től A farkas és az oroszlán (románul beszélő), 16.30-tól Dűne (román felirattal), 18.15-től Örökkévalók (románul beszélő), 19.15-től Venom 2. – Vérontó (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Napórák –Kézdiszentléleken van a legrégibb napóra egy templomon, de léteznek újabbak is különböző civil épületeken, mint például Csernátonban és Kézdivásárhelyen. * És lőn világosság... – a fáklyafénytől a led-es világításig sok idő eltelt. Minduntalan jöttek újítások, mint például a mécses, a petróleumlámpa, a gázlámpa és végül az elektromos izzólámpa, melyek fényükkel javították a városok utcáinak közbiztonságát. E hosszú folyamat Kolozsváron is lezajlott. * Kísértés vagy belső parancs – Októberben több erdélyi városban mutatta be Sikli László új könyvét, első regényét, amely a katolikus papi nőtlenségkötelezettség körüli kétségeinek ad hangot. * Zenekincsház – A 20. századi és kortárs kolozsvári magyar zeneszerzőket bemutató sorozatban Lászlóffy Zsolt négy részből álló zongoranégykezesét, az Hommàge techtonique à Hollósy Kornélia című kompozícióját játssza a szerző és húga, Lászlóffy Réka.v

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától csendes szentség­imádási óra. * Szerdán a szentmisék előtt közösen imádkozzák a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából. * Csütörtökön 17 órától a Hit és Fény közösség tagjai vezetik a szentségimádást. * A plébániai foglalkozások folytatódnak a megszokott program szerint, naponta 16 órára várják a gyerekeket: ma az óvodásokat, előkészítősöket, I és II. osztályosokat, szerdán a III. osztályosokat (elsőáldozók), csütörtökön a IV–VII. osztályosokat, pénteken 16.30-ra várnak minden énekelni szerető gyereket a gyerekkórusba, vasárnap este a szentmise után az ifjúságot (rejtvények a kihelyezett dobozban + matrica!).

Felhívás alkotó közösségek létrehozására

4–5 tagú, hagyományos kézművességet gyakorló közösségek létrehozására tesz felhívást az Amőba Alapítvány. A program biztosítja a kézművesség alapanyagait és ingyenes felkészítőket a következő területeken: gyöngyfűzés, mézeskalács-készítés, csipkeverés, vesszőfonás, hímzés, nemezelés. A feltétel, hogy a közösség önkéntes kezdeményezés alapján szerveződjön a hagyományos kézművesség elsajátítása vagy gyakorlása céljából heti egy alkalom rendszerességgel, meghatározott helyszínen. A jelentkezést a bkinga@amoba.ro címre várják, a következő adatokat kell tartalmaznia: név, elérhetőség, helység; a kézműves terület megjelölése (egyelőre csak a fenti felsorolásból lehet választani); rövid indoklás, hogy miért szeretne kapcsolódni a programhoz; javasolt helyszín; van-e a helységben szakember, mester a jelölt területen, akit be lehetne vonni a foglalkozásokba. Jelentkezési határidő: november 22.

IV. Barcasági Gyermekfesztivál

Online esemény november 8–12. között. A mai program: 10 órától A becsületesség jutalma – alkotó-fejlesztő mesélés kisiskolásoknak. A foglalkozást vezeti: Szabó Enikő meseterapeuta és mesemondó; ajánlott korcsoport: 0–2. osztály; időtartam: 45 perc. 16 órától A téli tücsök meséi – Csukás István meséje alapján előadja a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. Ajánlott korcsoport: 4 év fölött; az előadás időtartama: 60 perc. 18 órától Az önbecsülés és küzdőképesség megalapozása gyermekkorban – Kádár Annamária gyermekpszichológus előadása szülőknek, pedagógusoknak; időtartam: 55–60 perc. Szerdán: 10 órától Az öt jó barát – szórakoztató, testtudatosító mesés foglalkozás kisiskolásoknak; a foglalkozást vezeti: Szabó Enikő meseterapeuta és mesemondó; ajánlott korcsoport: 0–2. osztály; időtartam: 45 perc; 15 órától Az erdő kapitánya című magyar rajzfilm vetítése, az animációs játékfilm rendezője Dargay Attila, ajánlott minden korcsoportnak; időtartam: 70 perc; 18 órától Gimesi Dóra: Emma csöndje a Kolibri Színház művészeinek előadásában; ajánlott korcsoport: 7 évestől; időtartam: 60 perc.

Ingyenes ügyintézés Barátoson

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai november 10-én, szerdán 16–18 óráig Barátoson a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve a baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Zalánban ma 8–13 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

ÁRAMSZÜNET. Kovásznán a Hankó Vilmos utcában ma 9–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MÉRÉS. Ma 9 és 14 óra között ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérésre várják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 15. szám alatti Natureka bioboltba.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség tájékoztatja a cégeket, vállalkozásokat, hogy a kényszerszabadság igényléséhez szükséges iratokat november 1-jétől a covasna@anofm.gov.ro e-mail-címen fogadják. Naprakész tudnivalók az anofm.ro honlapon.

IFJÚSÁGI IRODA. Ifjúsági irodát nyitott Sepsiszentgyörgyön a város önkormányzata a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt. Kérik a lakosságot, bármilyen ifjúságot érintő probléma kapcsán forduljanak az iroda munkatársaihoz. Elérhetőségek: krista.salagean@sepsi.ro, zsolt.balogh@sepsi.ro.