A rajt főszereplője Verstappen volt, aki a harmadik kockából jó ütemben startolva elhúzott a pole pozícióból induló Valtteri Bottas mellett. A holland mögé Hamilton sorolt be másodikként, miközben Bottas megpördült, mert versenyautójának jobb hátsó kereke összeért Daniel Ricciardo autójának első szárnyával. Közben a mezőny hátsó része feltorlódott az első kanyar után a forgalommal szemben álló finn miatt, többen ütköztek, ketten kiestek, így a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót. A 30. körre Verstappen csaknem 10 másodperces előnyt épített ki a címvédővel szemben, akit viszont Pérez szorongatott. Húsz körrel a leintés előtt a Red Bull mexikói versenyzője gyorsabb volt a hétszeres világbajnoknál, így üldözőbe vette a második helyért. A hajrában Pérez többször próbálkozott az előzéssel, de valós támadást nem tudott indítani riválisa ellen, viszont így is az első mexikói F1-pilóta, aki hazai versenyen dobogóra állhatott. Bottas a rajtot követő kavarodás után a mezőny végére csúszott, végül nem is tudott felzárkózni, az utolsó körben megfutotta a leggyorsabb kört, de mivel nem végzett az első tízben, a világbajnoki pontot nem írták jóvá neki.

A világbajnokság a hétvégén a Brazil Nagydíjjal folytatódik.