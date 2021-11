Mégis lesz könyvszemle Marosvásárhelyen

A Vár udvarán található üvegkupolában egy méreteiben szerényebb vásárra kerül sor a Romániai Magyar Könyves Céh tagkiadóinak részvételével. „Nehéz szívvel fogadjuk el, hogy idén be kell érnünk egy szerényebb vásárral, és közel három évtized után először a standjainkat ki kell költöztetnünk a színházból. Ugyanakkor a várba való költözéssel választ tudunk adni azoknak, akik valósággal elárasztottak üzeneteikkel, miután bejelentettük, nem tarthatjuk meg a vásárt. Egyértelmű megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a marosvásárhelyieknek a november egyet jelent a könyvvásárral – örülnek az évről évre bővülő programkínálatnak, de határozott igényük van arra is, hogy a nemzetközi könyvvásáron szerezzék be a legújabb kiadványokat. Öröm és felelősség is ez egyben, amelyet idén is felvállaltunk a helyi önkormányzat tá­mogatásával” – olvasható a szervezők közleményében.

A Marosvásárhelyi Vár udvarán található üvegkupolában ma nyílik a vásár. Emellett a nemzeti színházban a kiadók legújabb köteteiket is bemutatják. A könyvbemutatókat az érdeklődők a vásár Facebook-oldalán élőben követhetik. A vásár programja a vasarhely.ro honlapon érhető el.