Csökken a tűzifa áfája

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta, az áfacsökkentés összhangban van az Európai Unió vonatkozó irányelvével, így nemcsak a háztartások, hanem a vállalkozások, iskolák, kórházak és orvosi rendelők is olcsóbban szerezhetik be a tűzifát. „Romániában a tűzifát fűtésként használó háztartások száma meghaladja a 3,5 milliót, ami az országosan nyilvántartott háztartások számának több mint 45 százaléka. Vidéken sokkal magasabb ez az arány, ott a háztartások több mint 85 százaléka használja a fát fűtőanyagként. A most megszavazott törvénytervezet számos család számára jelent előnyt, hiszen az elmúlt időszakban országosan megkétszereződött a tűzifa ára, így az áfacsökkentés jelentős kedvezményt jelent” – mondta. A politikus szerint bár Romániában a fa elsődleges anyagnak számít fűtés szempontjából, az államnak fokozatos átállást kell biztosítania olyan alternatív, kevésbé környezetszennyező rendszerekre, amelyek hosszú távon helyettesítik ezt a fűtési formát.