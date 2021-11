Népszerű a Saligny-program

A helyi közösségeknek fontos a fejlesztési minisztérium által finanszírozott víz-, szennyvíz- és úthálózat-korszerűsítés, ezt bizonyítja, hogy az önkormányzatok 97,5 százaléka pályázatot iktatott a szaktárcánál – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter a hétfő éjfélkor záruló jelentkezési határidő lejártával.

Hangsúlyozta: „minden településen legalább egy beruházás indulhat, hiszen minden önkormányzatnak biztosítunk egy minimális, garantált összeget, amennyiben az egyszerű pályázati iratcsomó teljes. Ezáltal az ország kiegyensúlyozott fejlesztését segítjük elő, és egy korrekt, a polgármester politikai színezetétől független pályázást biztosítunk”. 3147 önkormányzat 137,59 milliárd lejre iktatott finanszírozási kérést összesen 7545 beruházásra. Az Anghel Saligny-program összköltségvetése 50 milliárd lej, a szinte háromszoros túljelentkezés is azt mutatja, nagy szükség van ezekre a beruházásokra. „A csapvíz nem luxus, a járható út nem luxus. Szükség van ezekre a beruházásokra, és örömmel töltött el, amikor láttam, hogy sok önkormányzat összefogott és a tízszázalékos többletfinanszírozás érdekében közösségi fejlesztési társulásokként pályáztak” – nyilatkozta Cseke Attila. Rámutatott: a gázhálózatok kiépítésére és korszerűsítésére is előirányoz finanszírozást a program, a pályázást hamarosan megnyitja a fejlesztési minisztérium ezekre a beruházásokra is.