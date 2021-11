III. Richárd – bemutató a román színházban

Az új színházi produkció Shakespeare darabjának posztmodern megközelítése. A díszlet és a jelmezek is maiak, de az előadás számos eleme a viktoriánus korszak stílusát idézi. Emellett a rendező hű maradt az eredeti szöveghez, így a produkció a hagyományos és korszerű sikeres ötvözete.

A színház ajánlója szerint a III. Richárd újszerűsége miatt kapott pénzügyi támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól (AFCN), ez az újszerűség pedig abban áll, hogy az előadást kettős nézőpontból, offline és online változatban is bemutatják. A két változat közötti különbség a szereplők játékában is megfigyelhető – írják a közleményben. A főszereplő III. Richárd a mai technológia felhasználójaként jelenik meg az előadásban. Az élő változatban a közönség egy olyan Richárdot lát, aki szelfi videót rögzít (akárcsak a vloggerek), hogy összegyűjtse gondolatait és ötleteit tervének megvalósításához. A VR360 változatban a közönség III. Richárd egyik bizalmasának „bőrébe bújhat”, aki az előadás során segíti és tanácsokkal látja el a főszereplőt. Ez a perspektíva a nézőnek azt az egyedülálló érzést adja, hogy ő maga is részt vesz a történetben.

Az előadásra a COVID-19 járványra vonatkozó hatályos szabályoknak megfelelően, zöldigazolvánnyal lehet belépni. Az előadás VR360 változata az AFCN támogatásának köszönhetően a www.teatruvr.ro és a www.VR-hall.com platformokon ingyen lesz elérhető.



Miért tudtak működni?

Anna Maria Popa igazgatónő pár nappal ezelőtt bejegyzést tett közzé Facebook oldalán, melyben azt fejtegeti, hogy miért tudtak a járványidőszakban is szinte megállás nélkül játszani, próbálni, fesztiválokat szervezni, külföldön turnézni, miért nem kellett lemondaniuk előadásokat. Mint írja, a színház fokozottan veszélyeztetettnek nyilvánított alkalmazottjai márciusban elsőbbséget élveztek a védőoltások beadásánál, azóta is 98 százalék körüli az átoltottság az intézményben. „Az állam nem kötelezett bennünket, nem gondoltuk, hogy feláldozzuk magunkat, nem vettünk részt orvosi vagy összeesküvés-elméleti vitákban. Művészek vagyunk, nem orvosok vagy tudósok. Mindannyian azért tettük ezt a teljesen normális gesztust, hogy megvédjük magunkat és a körülöttünk élőket. Az a tény, hogy ilyen korán megtettük ezt a lépést, segített abban, hogy jól működjünk a következő időszakban” – fogalmazott. Más védekezési módokat is betartanak: maszk, fertőtlenítés, lázmérés. Ózonnal fertőtlenítették a termet, antibakteriális mosószerrel kimosták az üléshuzatokat, az első tünetnél az oltottakat is tesztelték, ha valaki pozitív lett, azonnal izolálta magát. Mint írja, nem volt könnyű minden előírást pontosan betartani, de megérte, mert nem volt közöttük súlyos beteg, és végig tudtak dolgozni. Hozzátette: büszke ezért a csapatára.