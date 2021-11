Vasárnapi patika

A hét végi sepsiszentgyörgyi gyógyszertári ügyelet annak okán szűnt meg jó néhány hónapja, hogy a bevásárlóközpontokban vasárnap is nyitva tartanak a patikák, szombat délelőtt pedig amúgy is majdnem minden gyógyszertár nyit. Gondot okoz viszont, hogy a Sepsi Value Centerben működő két patikába csak a bevásárlóközpont főbejáratán keresztül lehet bejutni, itt ellenben kérik a védettségi igazolást. Marad a Kaufland bevásárlóközpontban működő gyógyszertár, amely vasárnap 9–18 óra között tart nyitva, ide is a főbejáraton keresztül lehet bemenni, de itt nem feltétel az oltási igazolás megléte, ellenben ez is távol esik a város lakóövezeteitől.

Szabó Péter, a háromszéki gyógyszerészkamara elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, törvény szerint egyetlen gyógyszertárban sem szabad különbséget tenni a beoltottak és oltatlanok között, a bevásárlóközpontokban lévő patikák esetében sincs erről szó, elhelyezésük miatt kerülnek az említett helyzetbe. Kevés a gyógyszertári alkalmazottak létszáma, ezért nem tudják bővíteni a vasárnapi nyitvatartást, de az éjszakai ügyelet továbbra is működik, és ebben felváltva vesznek részt a patikák – mondotta a kamara elnöke.