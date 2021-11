Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsikőröspataki születésű

NAGY LAJOS,

férj, apa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon és jó barát életének 70. évében hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2021. november 11-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó földi útjára a sepsikőröspataki ravatalozóháztól a helyi katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1116890

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, édesanya, nagyszülő, testvér, anyós, rokon, barátnő, a székelyszáldobosi születésű sepsiszentgyörgyi

MOLNÁR ERZSÉBET

életének 65. évében hosszú betegség után elhunyt.

Örök nyugalomra 2021.

november 12-én 15 órakor helyezzük a székelyszáldobosi temetőben a református

egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4323775

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, déditata, após, apatárs, sógor, testvér, unokatestvér, keresztapa, nagybácsi, jó barát, jó szomszéd, közeli és távoli rokon,

id. TURÓCZI ERNŐ

életének 84., házasságának 62. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. november 12-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református temető ravatalozóházából.

Gyászmise november 11-én 17.30 órakor a Boldog

Özséb-templomban.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1597

PÁL TIBOR

nyugalmazott agrármérnök

életének 82. évében 2021. november 10-én örökre

megpihent.

Temetése november 12-én

13 órakor lesz a nagybaconi

ravatalozóháztól.

Koszorú helyett egy szál virággal kérjük adózni emlékének.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

HL



Részvét

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki elhunyt kollégánk,

KEREKES SIMON tanító családjának és hozzá­tartozóinak. Emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.

A kézdivásárhelyi

Molnár Józsiás Általános

Iskola közössége

1596

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt osztálytársnőnk,

LUNGULY JUDIT

elhunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen Líceumban 1993-ban végzett XII. B

osztály diákjai

4323770

Szívünkben mély szomorúsággal tapasztaltuk, hogy jó szomszédunk, a bélafalvi származású sepsiszentgyörgyi TÖRÖK TERÉZ életének 89. évében hirtelen távozott körünkből. Lélekben egy-egy szál virágot helyezünk bélafalvi sírjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szomszédjai

4702/b



Megemlékezés

Temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, s van olyan is, aki bánatot szomorú szívében. Egy éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod. Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága jó Édesanyánkra, a kálnoki BALÁZS IRMÁRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

4323758

Nagy kérés volt Hozzád, hogy őt hagyd meg nekünk? Nem sokat kértünk, csak hogy gyógyuljon meg. Gyönyörű szemében a fény csillogott, még az utolsó napokban is mosolygott. Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, de a végzet őt is utolérte. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Örök álmod békés és szép legyen. Szomorú szívvel emlékezünk az étfalvazoltáni

KÉSZ ERZSÉBETRE

(szül. MAKÓ) halálának

hatodik hónapjában.

Szerető özvegye, két lánya, anyósa, veje, testvérei,

rokonai és barátai

4323772

Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, hogy itt éltél közöttünk és velünk felnőttél. Csak egy vallomást mondunk: nagyon szerettünk, itt élsz a szívünkben, sohasem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni

SZAKÁCS IRÉNKÉRE

(Ici mama)

halálának hatodik hetében.

Szerető testvérei: I., M., K.

1116896

Temető kapuja szélesre van tárva, útját naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, s olyan is, aki bánatot szomorú szívében. Ma két éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki születésű árkosi

BEDŐ GERGELYRE halálának második évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4323760