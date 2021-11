Elmondásuk szerint nincs ezeréves tapasztalatuk és receptjük, inkább elhivatottak a sörkészítés iránt, és emiatt egyáltalán nem főznek hétköznapi söröket. Ezt én is aláírom, hiszen mind a négy seritaluk ízlett – a többiről majd később –, ám úgy gondolom, hogy van hová még fejlődniük. Mivel szeretem a barna/fekete söröket, a Szenttamási Aranykakas repertoárjából elsőnek az Old Barrel Stoutot kóstoltam meg. Ez egy angol stout típusú felsőerjesztésű sör, amely a 2019-es londoni European Beer Challenge versenyen dupla aranyérmet nyert, míg a gödöllői XIII. Nemzetközi Sörverseny és Sörmustrán ezüstérmes lett. Ilyen pedigrével nem lehet rossz – gondoltam én, s nem is volt az. Kellemesen csalódtam benne, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy átlagos talpas söröspohárba öntöttem ki a fekete színű nedűt, amelynek bézs, barnás habkoronája vékony volt és gyorsan elapadt. Illata pörkölt malátás, kávés, amit egy halvány étcsokoládés zamat egészít ki. Íze közepesen – mondhatnám azt is, hogy finoman – kesernyés, ami azt jelenti, hogy a pörkölt maláta édességét jól kiegyensúlyozza a komló keserűsége. Száraz, de vizezett is, és utóbbi dolog csak egy picit ront a kellemes, karakteres összhatáson. Határozottan tetszett, de ahogy korábban is írtam, van hová fejlődnie, és úgy gondolom, az idő múlá­sával az Old Barrel Stout akár a Szenttamási Aranykakas ékköve is lehet. Erős 6,5 pontosra értékelem ezt a brit eredetű sötét ale-t, és csak ajánlani tudom.

Adatok: * gyártja: bérfőzés (Budapest, Magyarország) * származási hely: Székelyföld, Románia * ára: 10,99 lej * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 5,0% * száraz­anyag-tartalom: 12,3ºP * IBU: 32,3 * színe: fekete (EBC: 74.4) * összetevők: ivóvíz, árpamaláta, búzamaláta, komló, sörélesztő * típus: angol stout (english stout) * a sör pontszáma: 6,5/10 * ebből fogyasszuk: pintes, shakeres vagy snifterpohár.

Tibodi Ferenc

(sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: hidegkomlózás – ennél az eljárásnál a komlót a már lehűtött sörlébe teszik bele az erjedés valamelyik szakaszában, így keserűséget nem nagyon, ízt, aromát és illatot viszont intenzíven hozzáad a sörhöz. A hidegkomlózáshoz leggyakrabban használt aromakomlók zamata leginkább az ale típusú – például american pale ale, english pale ale – söröknél érvényesül.