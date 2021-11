Nemcsak Kis Ilka, hanem az általa edzett gyermekek is imádják az új kalandokat és kihívásokat, ezért próbálnak minél több eseményen részt venni, ezért tették próbára erejüket az elmúlt hét végén Chei­le Grădiștei-en megrendezett Spartan Race TW 2021 viadalon. A Spartan Race egy terepfutó-akadályverseny, ahol a pálya minden szakaszán különböző ügyességi feladatok várnak a versenyzőkre. A gyermekek szerint hosszú és nehéz volt, de határozott igennel válaszoltak arra a kérdésünkre, hogy próbálkoznak vagy sem még a jövőben. A Szekler Ninja Club versenyzői: Pap Ábel, Mucsi Vanda, Ambrus Gréta, Lakatos Abigél, Fazakas Máté, Dóczé Anita, Fazakas Lara, Csulak Nóra, Csiszár Nándor, Ambrus Bence, Szigyártó Örs, Bajcsi Ákos, Csiszár Csanád, Pap Ajna, Csulak Andrea és nem utolsósorban a Sárkány testvérek – Róza, Flóra, Soma és Regina –, akiknek édesanyja, Sárkány Katalin a 24 kilométeres megmérettetést nyerte meg. Kis Ilka az elit kategória középtávú versenyében volt érdekelt, és a hatodik helyen végzett.

Kézdivásárhelyt nemcsak Kis Ilka csapata képviselte, hanem Katona Csaba is, aki két nap alatt mindhárom távot (Sprint, Super és Beast) teljesítette, illetve Keresztes Zsolt is, sportolónk pedig két mankóval 8 óra 20 perc alatt fejezte be a 24 kilométeres erőpróbát.