Egyre kevesebben kórházban/ FRISSÍTVE: háromszéki járványhelyzet

A stratégiai kommunikációs törzs mai jelentése szerint a tegnap elvégzett 48 439 tesztnek 7,29 százaléka bizonyult pozitívnak, ez 3535 újabb fertőzés beigazolódását jelenti. Kovászna megyéből ismét kiemelkedően sok, 56 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 3,54 ezrelék. A keddi nap folyamán 299-en vesztették életüket koronavírus miatt, a stratégiai kommunikációs törzs még 51 korábbi halálesetet is most vett nyilvántartásba. Az összesen 350 áldozatból 314-en nem voltak beoltva, a 36 beoltottból 34-nek egyéb társbetegségei is voltak. A kórházi kezelésre szorulók száma 13 336-ra csökkent, közülük 1655-en szorulnak intenzív terápiás kezelésre, mintegy 25-tel kevesebben, mint előző napon.

A Kovászna megyei prefektúra tájékoztatása szerint tegnap három koronavírus okozta haláleset történt Háromszéken, a járvány kezdete óta 511 személy halálát okozta a kór. Jelenleg Kovászna megyében 803 aktív eset van, a következők szerint: 11 Nagyajtán (a településen az ezer lakosra vetített incidencia 6,82), 11 Sepsibükszádon (incidencia 6,44), 13 Illyefalván (6,28), 11 Mikóújfaluban (6,19), 19 Bölönben (5,75), 5 Kommandón (5,24), 13 Sepsikőröspatakon (5,20), 100 Kézdivásárhelyen (5,03), 42 Baróton (4,66), 7 Kökösben (4,65), 15 Bereckben (4,36), 275 Sepsiszentgyörgyön (4,31), 22 Bardocon (4,24), 37 Bodzafordulón (3,91), 18 Uzonban (3,87), 8 Dobollón (3,54), 6 Árkoson (3,48), 8 Rétyen (3,44), 16 Zabolán (3,41), 9 Gidófalván (3,38), 12 Ozsdolán (3,23), 8 Hidvégen (3,17), 12 Torján (3,13), 15 Szitabodzán (3,08), 5 Lemhényben (2,73), 29 Kovásznán (2,65), 3 Maksán (2,40), 11 Kézdiszentléleken (2,37), 2 Dálnokban (2,12), 2 Málnáson (1,97), 10 Zágonban (1,96), 6 Szentkatolnán (1,81), 10 Előpatakon (1,76), 2 Nagypatakon (1,75), 2 Kézdialmáson (1,57), 4 Sepsibodokon (1,55), 6 Baconban (1,26), 5 Csernátonban (1,23), 2 Kézdiszentkereszten (1,16), 2 Vargyason (1,16), 3 Zágonbárkányban (0,75), 1 Barátoson (0,72), 2 Nagyborosnyón (0,61) și Gelencén (0,58). Esztelneken egyetlen Sars-CoV-2-vel fertőzött személyt sem regisztráltak.