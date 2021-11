Paleo étrend – a hosszú távú megoldás magas vérnyomásra /X/

Miért pont a paleo?

Azt, hogy a magas vérnyomás elkerülhető a paleo diétára történő átállásra, mi sem bizonyítja jobban, mint az a kutatások által alátámasztott tény, hogy a természeti népeknél szinte nem is ismerik a magas vérnyomást. Azonban, ha egy természeti népnek a tagja, aki addig a megszokott ősi életmód szerint étkezett egyszercsak megkedveli a modern világ ételeit, és azt kezdi el fogyasztani, nála is előfordulhat magas vérnyomással kapcsolatos egészségügyi tünet.

A napjainkban egyre jobban elterjedt paleo étkezés az ősi paleolit kor szokásait eleveníti fel, ami alapvetően jó az emberi szervezetnek. Akár rövidebb, akár hosszabb ideig tartja is valaki ennek a diétának a megfogalmazott szabályrendjét, több szempontból segíti a szervezetének az egészséges működését.

A paleo étrendben leginkább azok az élelmiszerek fordulnak elő, amelyek egészségesek, illetve amelyek alapanyagként már az ősi kultúrákban is előfordulhattak. A finomított élelmiszerek nincsenek az engedélyezett ételek listáján, míg az egészséges, természetből származó és annak értékeit megtartó alapanyagok előszeretettel használhatóak az ételek elkészítésénél.

A paleo diétát tartó emberek nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt és húst fogyasztanak, azonban egyes gabonák csökkentett bevitelét tartják szem előtt, továbbá kerülik a tejtermékek és a hüvelyesek fogyasztását… és ami a vérnyomás szempontjából a legfontosabb, a paleolit diéta határozottan megfogalmazza a só (bár ezt vannak, akik megkérdőjelezik), az alkohol és a szénhidrátok - így például a cukor - teljes elkerülésének fontosságát.

Így segíti a paleo a vérnyomás megfelelő szinten tartását

Három alapszabály betartásával sokat tehetünk a vérnyomás csökkentéséért. E szabályok a paleo által meghatározott pontokba is tökéletesen beleillenek - ezért is ajánlatos a paleo követése vérnyomásproblémák esetén.

A három pontot szem előtt tartva elsődlegesen érdemes a finomított szénhidrátokat elhagyni, ezzel szemben javasolt a fehérjebevitel megnövelése. Akik most cikkünket olvasva azt gondolják, hogy magas vérnyomásuk miatt búcsút inthetnek kedvenc desszertjeiknek, nem kell szomorkodniuk, ugyanis a paleo diéta kiváló édességeket is tartogat az alapvető szabályokat követők számára is - érdemes megnézni a PaleoCentrum édességekre vonatkozó kínálatát is, ahol számos, finomabbnál finomabb csemegét kínálnak.

A harmadik, szintén nagyon fontos iránya a paleolit életmódnak az, hogy a kálium bevitelének jelentős megnövelésére ösztönöz, amit sok növényi élelem formájában tud mindenki elfogyasztani, ami egyben a vitaminok fokozott bevitelével is jár. (X)