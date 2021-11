Nem valószínű, hogy az 1880-as években Louis Comfort Tiffany világhírű üvegművész gondolta volna, hogy az általa kifejlesztett ólomüveg lámpa vagy bármilyen, ezzel a technikával készített dísztárgy megalkotását olyan fiatalok is ki fogják próbálni és akár megtanulni, akiknek talán még az olló is ritkán jár a kezükben, nemhogy üvegdarabkákat vágjanak ki éles eszközzel. Makkai András kolozsvári képzőművész is elcsodálkozott a napokban, amikor az Írisz Ház és az olasz partner fogyatékkal élő fiataljai bátran kezelték az üvegvágót és hajtogatták a rézfóliát, majd a forrasztóval is elég ügyesen bántak. Az Írisz Ház több alkalommal visszatérő művészeti oktatója lapunknak elmondta, nagyon könnyen tanulták meg a fiatalok az üvegvágást, az üvegcsiszolást, a rézfóliát is elég pontosan rögzítik a szélekre. Nem gondolta, hogy ez egyszerű lesz számukra, hisz a színeket és a formákat jól kell kiválasztani ahhoz, hogy az adott dísztárgyon minden harmonikus legyen, de segítséggel elég jól működött a munka, a tanulás. Először lerajzolták az adott mintát, majd kiválasztották a megfelelő színű üveget, kivágták a formát, körülvették rézfóliával és kezdődhetett a forrasztás, az elemek összeillesztése. Szép miniatűr fenyőfák, téli díszek készültek, de az is boldogságot okozott alkotóiknak, ha nem nevezték meg, mit készítettek, csupán örömüket lelték a munkában.

Az öt ország – Románia, Németország, Portugália, Macedónia, Olaszország – civil szervezetei által elnyert uniós pályázat újabb lehetőséget jelent a fogyatékkal élők számára, hogy akadálymentes közösségű gazdaságot hozzanak létre – hangsúlyozta lapunk érdeklődésére Olcsvári Tünde, az Írisz Ház vezetője. A partnerek megpróbálják összegyűjteni a jó tapasztalatokat ezen a téren és továbbítják a többieknek, együtt tanulnak és tanítanak annak érdekében, hogy azok a fogyatékkal élő fiatalok, akik képesek létrehozni egy művészeti alkotást, elkészíteni egy terméket, tudják eladni, értékesíteni. Megtanulnak egy munkafolyamatot, majd arra is felkészítik őket, milyen felületeken népszerűsítsék, adják el termékeiket, hisz esetükben nem mindig lehetséges a vásárokban való fizikai részvétel, a személyes kapcsolat a vásárlókkal – mondta Olcsvári Tünde. Ugyanakkor a nevelőket is képezik, hogy segítsék a fogyatékkal élőket felfedezni saját tehetségüket, képességeiket, és azt gyakoroltassák velük, bátorítsák őket abban, hogy tudatossá váljon, képesek eladható terméket előállítani. Ez is segítheti őket az önállósulás útján, ezért fontos ez a pályázati lehetőség – mondotta.

A koronavírus-járvány miatt a németországi és a macedóniai személyes találkozó elmaradt, a programokat a virtuális térben követték. A sepsiszentgyörgyi eseményre azért kerülhetett sor, mert az olaszországi partner vállalta az utazást és a sepsikőröspataki Írisz-tábort is megfelelő helyszínnek tartotta az egyhetes itt tartózkodás idejére. Ezt a tábort azokért építették, és elsősorban azokért működtetik, akik valamilyen képességükben korlátozottak, ezért jó itt lenni, ezért otthonos – mondta az egyik olasz kísérő, aki egy kerekesszékes fiatal segítője. A pályázat résztvevői úgy tartják, két virtuális térben tartott és egy helyszíni találkozó után sikeres a program, sokat tanultak egymástól, de folytatják az együttműködést, mert céljuk, minél több fogyatékkal élőt a saját pályájára és az önállósulás útjára állítani.