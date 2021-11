Hét százalék alatt a pozitivitás

Ez 3 076 új esetet jelent, amiből 50-et Kovászna megyéből jelentettek, Háromszék fertőzési mutatója 3,54 ezreléken áll. Csökkent a halálesetek száma, szerdán 256-an vesztették életüket koronavírus-fertőzés következtében, a stratégiai kommunikációs törzs még 76 korábbi halálesetet is most vezetett fel a statisztikába. Az összesen 332 áldozatból 311-en nem voltak beoltva, a 21 beoltottból 19-nek egyéb társbetegségei is voltak. Kórházi kezelésre 12 599-en szorulnak, közel 800-zal kevesebben, mint egy nappal korábban, a súlyos esetek száma szintén mérséklődött, jelenleg 1 632 beteget ápolnak intenzív osztályon.