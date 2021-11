A PNL elnöke, Florin Cîțu ügyvivő kormányfő azt követően lépett vissza Ciucă javára, hogy a PSD leszögezte: nem tud bizalmat szavazni egy olyan politikusnak, akinek előző kormányát októberben megbuktatta. Ciucăt a pártelnök javasolta a posztra, de a párt döntését nem Cîțu, hanem a PNL két alelnöke közölte a sajtóval.

A végrehajtó bizottság arról is döntött, hogy a PNL részéről Ciucă veszi át a párt tárgyalóküldöttségének vezetését a koalíciós partnerekkel folytatandó további egyeztetéseken.

Mivel a PSD és a PNL is igényt tart a miniszterelnöki posztra, azt már korábban eldöntötték, hogy a tisztséget felváltva töltik be. A PNL továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a rotációs rendszerben a liberális kormányfő legyen az első. A PSD Marcel Ciolacu pártelnököt jelölte.

A román média Ciucăt – a PNL jelöltjeként államfővé választott – Klaus Iohannis embereként tartja számon. Az elnök az első, meghiúsult kormányalakítási kísérlet után október közepén már megbízta egyszer Ciucăt kormányalakítással, akkor viszont a PNL egy, az RMDSZ-szel közösen alakítandó kisebbségi kormány elfogadtatásával próbálkozott, amelyhez nem sikerült parlamenti többséget szereznie, így a miniszterelnök-jelölt visszaadta

megbízását.

A PSD, a PNL és az RMDSZ tárgyalóküldöttsége tegnap délután folytatta az előző nap felfüggesztett koalíciós tárgyalásokat a kormányprogram és a kabinet összetételének véglegesítése érdekében.