Lezárások és tüntetések Európa-szerte

Ausztria karanténban

Tegnaptól első körben tíz napra nagyon komoly lezárások lépnek életbe Ausztriában. Az intézkedés – szükség szerint – további 10 nappal meghosszabbítható. A lezárások ezúttal nemcsak az oltatlanokra, hanem a beoltottakra is vonatkoznak. A lépést múlt pénteken bejelentő osztrák kancellár a döntést azzal indokolta, hogy Európában és ezzel együtt Ausztriában is drámaian romlik a járványhelyzet. Februártól egyébként mindenki számára kötelező lesz a koronavírus elleni oltás. A mostani szigorítások szerint a beltéri közösségi helyeken mindenhol kötelezővé teszik a maszkviselést, kijárási tilalom lép életbe, a munkahelyeken – ahol megoldható – távmunkában kell dolgozni, az iskolák és az óvodák nyitva maradnak, de az intézményekben kötelező lesz a maszkviselés.

A hétvégén Bécsben, Salzburgban és Linzben is ezrek tiltakoztak az országos karantén és a kötelező oltás ellen. Szombaton 35 ezer ember lepte el az osztrák főváros központját. A tüntetést 1300 rendőr igyekezett biztosítani, tíz embert vettek őrizetbe.

Tízezrek tiltakoztak Brüsszelben

Több tízezren vonultak utcára Brüsszelben a belga kormánynak a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó új intézkedései ellen tiltakozva, miközben az újonnan regisztrált fertőzöttek száma napi 12 ezer fölé emelkedett, és hatszáznál többen szorulnak intenzív ellátásra Belgiumban a közegészségügyi intézet vasárnapi jelentése szerint. A vasárnapi megmozdulás résztvevői Brüsszel központjából az Európai Unió intézményeinek helyet adó kerületbe vonulnak, ahol a beoltásra vonatkozó kormányzati felszólítások, valamint a zárt helyiségekben kötelező maszkviselést és a védettségi igazolvány felmutatását előíró új szabályok ellen tiltakozó beszédeket tartottak. A bejelentett és a belga főváros által engedélyezett felvonulás szervezői Együtt a szabadságért jeligével hívták össze a menetet. A résztvevők legtöbbje orrot és szájat eltakaró maszk nélkül vonult. Helyszíni beszámolók szerint a felvonulók füstbombákat gyújtottak és petárdákat durrogtattak. A rendőrség közlése szerint a kora estig tartó tüntetésen mintegy 35 ezren vettek részt. A tüntetők közül mintegy százan összecsaptak a rendőrökkel. A rendbontók köveket dobáltak, autókat és kukákat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, több rendőrautót is megrongáltak. Megfékezésükre a rendőrök vízágyút használtak, valamint könnygázt vetettek be. Legkevesebb 44 embert előállítottak. Három rendőr megsérült.

Philippe Close, Brüsszel polgármestere Twitter-üzenetében elítélte a rendbontást, és közölte, hogy utasítást adott a videófelvételek elemzésére az esetleges előállítások megkönnyítésére.

„Figyelmeztető lövések” Hollandiában

A szomszédos Hollandiában a kormány szigorító járványügyi intézkedései ellen pénteken Rotterdamban, szombaton Hágában tüntettek. Mindkét megmozdulás erőszakba torkollott. A tiltakozók köveket dobáltak, autókat gyújtottak fel és tűzijáték-rakétákat lőttek ki, gyújtogattak, több üzlet kirakatát megrongálták, füstbombákat és tűzijátékokat hajítottak a rendfenntartókra. A rendőrség „figyelmeztető lövéseket” adott le, amelyek hét embert sebesítettek meg. „Figyelmeztető lövéseket adtunk le, és voltak célzott lövések is, mert életveszélyes helyzet alakult ki az utcákon” – mondta Patricia Wessels rendőrségi szóvivő. A rendőség azonnal vészintézkedéseket vezetett be a városban, felszólította a lakosokat, hogy hagyják el az utcákat, a tüntetők ellen vízágyúkat és lovas rendőröket vetett be, de nem voltak elegen a rendfenntartók, ezért az ország más részeiből is vezényeltek Rotterdamba rendőröket. A holland kikötőváros polgármestere „erőszakorgiának” nevezte a történteket. A Rotterdamban tartott tüntetés során két embert meglőttek, legkevesebb 51 embert letartóztattak. Tegnapi értesülések szerint a rendőrség 80 embert – köztük több fiatalt és kiskorút is – letartóztatott. A rendőri szakszervezetek is elítélték a zavargásokat, és azt hangsúlyozták, hogy a rendőrségnek „kíméletlen erőszakkal” kellett szembenéznie.

Mark Rutte holland ügyvivő miniszterelnök „tüntetésnek álcázott erőszaknak” nevezte az újjáéledő koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások elleni, zavargásba torkolló hétvégi tüntetéseket A kormányfő a médiának adott nyilatkozatában hangsúlyozta: „mindig is harcolni fogok a tüntetés jogáért, ez része demokráciánknak, jogállamiságunknak, de elfogadhatatlan, hogy idióták erőszakot alkalmaznak a rendfenntartók és a mentősök ellen azzal az ürüggyel, hogy elégedetlenek a korlátozó intézkedésekkel”. Hozzátette: az igazságszolgáltatás mindent megtesz annak érdekében, hogy az erőszakos cselekmények mögött állókat felelősségre vonják.

Hollandia a múlt héten ismét részleges zárlatot és egy sor – elsősorban a vendéglátást érintő – korlátozást vezetett be a járvány erősödése miatt. A hágai kabinet azt is tervezi, hogy a nem beoltott emberek számára megtiltja bizonyos helyszínek, köztük éttermek és bárok látogatását.

Olaszország, Horvátország, Svájc

Olaszországban immár 18. hetébe lépett az oltásellenesek rendszeres hétvégi megmozdulása. Több tízezren vonultak utcára Rómában és Milánóban. Az embereket elsősorban a kormány azon rendelete bőszítette fel, hogy csak az dolgozhat, aki be van oltva, illetve sok szolgáltatást csak védettségi igazolással lehet igénybe venni. Az olasz főváros központját demonstrálók százezrei lepték el. Tüntetések voltak Horvátországban, Észak-Írországban és Svájcban is, ahol mintegy kétezer ember vonult utcára. Belfastban a városházánál tiltakoztak több százan, ugyanis ott is csak az oltottság igazolásával látogathatók a kocsmák és az éttermek is. Horvátországban ezrek vonultak fel, mert megítélésük szerint a korlátozások sértik a szabadságjogaikat.

Oltott, gyógyult vagy halott

A delta variáns miatt egyre erősödő koronavírus-járványban a tél végére „valószínűleg nagyjából mindenki beoltott, gyógyult vagy halott lesz” Németországban – jelentette ki a német szövetségi egészségügyi miniszter tegnap Berlinben. Jens Spahn közegészségügyi vezetőkkel és járványügyi szakértőkkel együtt az oltóanyag-ellátásról tartott rendkívüli tájékoztatóján a többi között elmondta, hogy az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még a héten engedélyezheti az 5–11 éves korosztálynak a német BioNTech és az amerikai Pfizer együttműködésével kifejlesztett vakcina használatát. Mint mondta, az EU, és így Németország is, december 20-án kaphatja meg az első szállítmányokat.