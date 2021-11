Az igazgató elmondta, sokan állítják meg aggódva, hogy „nem halad” a székház felújítása. Megnyugtatóan közölte, ahhoz képest, hogy a munkálatok kezdete objektív okokból igencsak megcsúszott, jelenleg nagyon jól haladnak, napról napra derűlátóbb. A kivitelező Baumeister cég nagyon jól teljesít, a rögzített ütemtervhez képest hamarabb halad, tette hozzá, s magyarázattal is szolgált: arról volt szó, hogy a múzeumőri lakásból csupán jövő tavasszal kell kiköltöztetniük az irodákat, ehhez képest már ezen a héten el kellett kezdeniük a kiköltözést.

A munkálatok megkezdése óta eltelt bő egy év alatt a főépületben megerősítő munkálatok zajlottak, a drén-, víz-, szennyvízhálózat majdnem készen áll, a hátsó, műhelyekként szolgáló épületet teljesen lebontották, és vadonatújat építettek helyére, a gyermekjátszótér majdnem kész, az egykori jégverem helyén kerti mosdó készült, épül a szabadtéri amfiteátrum, a főépület új szárnya tetőzetének felújítását elvégezték, jelenleg a régi szárnyon dolgoznak, a torony felújítása is befejezés előtt áll. Hátul kaput nyitottak, így a Szemerja negyed felől könnyebben és hamarabb megközelíthető a múzeum.

A kivitelező, szándéka szerint már 2023. végén átadja a kész terepet, így Vargha Mihály azt tervezi, hogy következő év március 15-én a felújított épületekben új kiállításokkal nyitják meg a székházat a közönség előtt, s fő látványosság a kiegészített Lészen ágyú című, 1848–1849-es kiállításuk lesz. Ez elköltözik ezelőtti helyéről, ahol olvasótermet alakítanak ki. Így a könyvtári részleg is egy tömbben lesz. A ’48-as kiállítás a témához kötődő képzőművészeti alkotásokkal kiegészülve az új szárny földszinti részén kap helyet, jóval nagyobb térben. A földszinten megmaradnak az időszakos kiállítóterek, a Tolerancia Terem és a Lovagterem. Az emeleten megújul dísztermük, a Bartók Terem, és ismét látogatható lesz a régészeti és néprajzi részleg. A pincében látványraktárakat alakítanak ki, a toronyban múzeumtörténeti kiállítást rendeznek be.

A most kiürítendő irodáknak helyet adó László Ferenc múzeumőri lakás múzeumpedagógiai foglalkozások tere lesz, a másik, a Csutak Vilmos-ház továbbra is a természetrajzi gyűjteménynek ad helyet, és irodák is költöznek oda.

A felújítás és az épület kiürítése ellenére a múzeumi munka folyik, végzik a gyűjteménykezelést, tárgyak leltározását, konzerválását, restaurálását, folyik a gyűjtés. A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban eddig három saját tárlatot nyitottak meg. A Gábor Áron ágyújával fémjelzett 1848-as kiállítás magyarországi körúton van, jelenleg a negyedik helyszínen, Veszprémben tartózkodik, szándékaik szerint addig vándoroltatják, amíg végleges helyére visszatérhet, mondta Vargha Mihály.

Jövő évben újrakiadásban megjelentetik a László Ferenc munkásságát összefoglaló Táj és tudomány című könyvet, az egykori múzeumigazgató unokaöccse, László Attila professzor szerkesztésében. Ez annál is inkább időszerű, mert első megjelenésekor, 1978-ban az akkori körülmények miatt számos értékes eredmény nem kerülhetett be a kötetbe.