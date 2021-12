Egyre többen érdeklődnek a Ringató biztosította lehetőségek iránt az őrkői édesanyák közül, idén a két iratkozási időszakban, februárban és szeptemberben mintegy harmincan keresték fel a programot befogadó Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központot. Ám ez nem volt mindig így, az első időszakban, amikor kirepült egy óvodás csoport, a program működtetői maguk járták körbe a telepet új jelentkezőket toborozva – idézte fel lapunk érdeklődésére Jakab M. Réka szociális munkás. Idén hatvan gyermek fordult meg náluk, rendszeresen 12–15 gyermek járt a foglalkozásokra, az előző évben 12 óvodáskorú gyermeket írattak be, de csak öten látogatták rendszeresen a tevékenységeket, egy évvel korábban pedig heten indultak a Ringatóból óvodába.

Jakab M. Réka szerint azok a szülők, akiknek gyermekei részt vesznek a programban, azt tapasztalják, a kicsiknek könnyebb az óvodai beilleszkedés. Ebből kiindulva nyaranta külön csoportban foglalkoztak azokkal, akik óvodába készültek, megmutatták az óvodát is nekik, s néhány órát szülők nélkül, a szakemberek felügyelete mellett töltöttek el a Ringatóban. Közben a felnőtteket is felkészítették az új életszakaszra, segítettek nekik összeállítani a beiratkozáshoz szükséges iratcsomót és találkozót szerveztek az óvodapedagógusokkal. A koronavírus miatt az utóbbi két évben nem sikerült ugyan megvalósítani, de korábban az óvodakezdés első két hetében a Ringató munkatársai rendszeresen bejártak az intézménybe, hogy ezzel is könnyítsék a pedagógusok munkáját, a kicsik beilleszkedését.

A járvány a megszokott, jól bejáratott tevékenységek többszöri átszervezéséhez vezetett, a foglalkozásokat kis csoportokban tartják, és elmaradtak a közös étkezések – ehelyett, átmenetileg havonta osztanak élelmiszercsomagokat. Az anyukáknak és gyermekeiknek változó időpontban kellett bemenniük a programokra, sőt, egy időre még a régi helyiségekből is ki kellett költözniük. Mindez nem a legjobb egy olyan környezetben, ahol sok időbe telik, amíg kialakul egy rendszer, amíg elfogadnak valamit – ismerte el Jakab M. Réka.

Munkatársa, Józsa-Ferenc Abigél, aki egy éve vesz részt a Ringató programjaiban, de több éve dolgozik már az Őrkőn, azt tapasztalta, az édesanyák egyre tudatosabban foglalkoznak gyermekeikkel, valóban érdeklődnek és bejárnak a Ringató tevékenységeire azért, hogy később könnyebb legyen az óvodai élet. Ez nagy pozitívum, nehéz volt ide eljutni – fogalmazott, s a fejlődés jeleként értékelte azt is, hogy az anyák pontosak lettek, időben érkeznek a tevékenységekre, ha pedig valaki nem tud részt venni, telefonon értesíti a szociális munkásokat. Szintén előrelépésként értékelte, hogy az anyák egy ideje megnyíltak, nem vonakodnak segítséget kérni, beszélnek problémáikról, s úgy érzi, valamelyest kötődnek is hozzájuk. Utóbbit személyes tapasztalatával támasztotta alá: miután megtudták, hogy betegség miatt nem vesz részt egy ideig a közös munkában, telefonon keresték, érdeklődtek állapotáról. „Jóllehet, ezek kis dolgok, ám éppen ezek adják meg az aromáját ennek a programnak” – vélekedett Józsa-Ferenc Abigél.

A Ringató munkatársai arról is beszéltek, hogy az Őrkőn több civil szervezet, intézmény és egyház is tevékenykedik, jó az együttműködés közöttük, s álláspontjuk szerint érezhető a változás, a közös munka eredménye. Jakab M. Réka jelezte, bár minden korcsoport számára működik valamilyen program, s ezek hozadéka több vonatkozásban is megmutatkozik, fontos lenne, hogy elinduljon valamilyen kezdeményezés, melyhez a felnőtt férfiak csatlakozhatnának, hiszen az őrkői családokban minden kérdésben övék a döntő szerep.