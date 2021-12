Karácsonyra hangoló vásár az EMŰK-ben

A Delikates vásároknak immár évtizedes hagyománya van, Csíkszeredában idén a tizedik szabadtéri eseményt szervezik, Marosvásárhelyen tavalyelőtt tartották az első kézműves seregszemlét, akárcsak Sepsiszentgyörgyön, ahol akkor a Tein fogadta be a bemutatkozó, ideinél kisebb rendezvényt – vázolta lapunk érdeklődésére a szervezők részéről Varga Csaba. Elmondta, az idei sepsiszentgyörgyi karácsonyi kirakodóra 15–17 kézműves, iparművész kapott meghívást – ezt teszik lehetővé a járványügyi intézkedések, illetve a rendelkezésre álló tér. Jelen lesznek marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi, csíkszeredai alkotók, akik minden tekintetben egyedi termékeket kínálnak. Megjegyezte, tulajdonképpen egy dizájnvásárról van szó, nem a megszokott, népi-kézműves vonalat követő seregszemléről, a vásáron eredeti, kis példányszámban készült portékákból válogathatunk majd angyalfiának valót, táskákat, ékszereket, különféle kiegészítőket és ruhákat, kerámiát is. A helyszínen a rendezvény ideje alatt a Wunderbar egy kávézót is működtet, ők gondoskodnak a dekorációról is.

A Delikates karácsonyi vásár szombaton és vasárnap 10 és 19 óra között látogatható az EMŰK épületében a védettségi igazolvány bemutatásával. A járványügyi szabályok betartása kötelező.