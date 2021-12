A házigazdák az első pillanattól kezdve magukhoz ragadták a kezdeményezést, mezőnyfölényük nemsokára helyzeteket eredményezett, Niczuly Rajmond azonban Fülöp István és Vlad Mitrea távoli lövését is hárította. A 15. percben már hiába nyújtózkodott a 17 éves kézdivásárhelyi kapus, Csiszer Balázs betört a tizenhatos területre, és védhetetlenül a jobb felsőbe továbbította a labdát (1–0). A piros-fehér mezesek a vezető találat megszerzése után is érvényesítették akaratukat, így a vendégek hálóőre többször is védeni kényszerült. Előbb Fülöp lövését fogta, ezt követően pedig Csiszer tekert szögletből kapura, ám Niczuly szögletre tolta a lövést. A védekezésre berendezkedő kézdivásárhelyi együttes első kapura lövését a 28. percben jegyezte, ekkor Albu Norbert lehetőségét Gedő Hunor hárította. A szünet előtt még Nistor Ákos próbálkozását védte Niczuly, majd Becze Tamás növelhette volna a hazai gárda előnyét, de közeli lövését a védők szögletre mentették.

A második játékrészben a felső-háromszéki gárda magasabb fokozatra kapcsolt, ezúttal mindkét csapatnak akadt lehetősége a gólszerzésre. A 48. percben Mitrea kiváló előkészítéséről maradt le a senkitől sem zavartatott Becze, nem sokkal később pedig a túloldalon Gáll Attila beadása után Adrian Postolică közelről mellé fejelt. Aztán a 68. percben egyenlítettek a kék-fehér mezesek, Gajdó Tamás bal oldali beívelését a középen érkező Vârtosu Norbert a bal alsóba bólintotta (1–1). Ezt követően Gáll a vezetést is megszerezhette volna, azonban nem váltotta gólra a közeli lehetőséget, majd a 73. percben egy szabálytalanság után megkapta a második sárga lapot, így csapata nélküle fejezte be a mérkőzést. Az utolsó negyed­órában a hazai együttes mindent egy lapra feltéve támadott a győzelemért, Niczuly viszont Mitrea lövését szögletre tolta, majd Kocsis Norbert lehetőségét is bravúrosan védte, Vlad Toma megpattanó lövése pedig elkerülte a kaput, így maradt a döntetlen.

3. Liga, 5. csoport, 15. forduló: Sepsi OSK II.–Kézdivásárhelyi SE 1–1 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Nicolae Breoi (Ploiești). Sepsi OSK II.: Gedő – Csiszer, Sütő, David, Veres, Fülöp, Mitrea (Uja, 80.), Berde (Toma, 69.), D. Rența (Pál, 69.), Becze (Kocsis, 58.), Nistor (Grigore, 58.). Edző: Andrási Alexandru. KSE: Niczuly – Telcean (Fábián, 58.), Postolică (Vârtosu, 64.), Péter, Gajdó, Pakucs (Tankó, 46.), Gazda, Albu, Antal (Bandi, 58.), Szőcs (Sánta, 58.), Gáll. Edző: Vasile Gherghe. Gólszerzők: Csiszer (15.), illetve Vârtosu (68.). Sárga lap: Veres (80.), Sütő (86.), Pál (90+3.), illetve Gáll (36., 73.), Telcean (54.), Gajdó (64.), Sánta (75.). Kiállítva: Gáll (73.).

További eredmények, 15. forduló: FC Hermannstadt II.–FC Pucioasa 0–7 (gólszerzők: Iamandache 14., Calofir 28., 43., 77., Țilică 41., Enache 49., Nisipeanu 70.), Brassói Kids Tâmpa–Blejoi 1–5 (gsz.: Moldovan 55. – tizenegyesből, illetve Lambru 2., 65., Ghinea 44., 50., Enache 49.), Plopeni–Székelyudvarhelyi FC 1–2 (gsz.: Huza 23., illetve Vasile 13., Stanciu 28.), Brassói SR–Barcarozsnyói Olimpic 0-3 (gsz.: Dumitrovici 12., Staicu 16., 63.).

A rangsor:

1. SZFC 11 1 3 33–12 34

2. Pucioasa 9 5 1 42–15 32

3. Sepsi OSK II. 9 2 4 24–20 29

4. Barcarozsnyó 8 4 3 23–15 28

5. Blejoi 6 3 6 26–19 21

6. KSE 5 5 5 18–19 20

7. Hermannstadt II. 4 3 8 17–35 15

8. Brassói SR 3 3 9 19–32 12

9. Plopeni 2 4 9 21–34 10

10. Kids Tâmpa 2 2 11 11–33 8

A harmadosztályú bajnokság alapszakasza jövő márciusban folytatódik. A piros-fehér mezesek a Blejoi és az FC Hermannstadt II. vendégeként lépnek pályára, majd a Plopeni érkezik Sepsiszentgyörgyre. A felső-háromszéki csapat az FC Hermannstadt II. ellen játszik a Sinkovits Stadionban, ezt követően a Plopeni otthonában küzd a győzelemért, majd a Brassói SR látogat Kézdivásárhelyre.