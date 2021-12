Kovács István püspök hálát adott azért, hogy a felújított templomban imádkozhatunk, elmondta: „beteljesülve állunk Isten hajlékában, mely tulajdonképpen a mi hajlékunk, a reményé, a bizakodásé, a megmaradásé”. Hálát adott Istennek, hogy a templomépítő ősök mellé mindig rendelt újabb építőket, akik hozzáadták a maguk tégláit, áldozatait a templomhoz, és imádkozó népet, hogy belakja a hajlékot. Megköszönte az évszázadokon át való megtartást, és azt, hogy a mában méltók lehetünk az elődökhöz. Kérte Isten áldását az imádkozó népre ebben a hajlékban, Erdély-szerte és a Kárpát-medencében, ahol egyenesedik a gerinc, ébred a lélek, és rádöbben arra, hogy mi végre vagyunk e világon, ahol a közösség erejében megmártózva alázatossá és erőssé válik az ember, oly mértékben, hogy legyőzhetetlenné válik.

A főpásztor igehirdetése alapjául a Hálaadó zsoltárt választotta: „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.”

Furu Árpád, a Magyar Unitárius Egyház műemléki tanácsosa ismertette a templom és a felújítás történetét. Az első templom az 1300-as években már állt. Annak végében épült fel a 15. század második felében a ma is látható, mely azóta öt átépítésen esett át a földrengések rongálásai miatt. Tizenöt éve kezdődött a felújítás. 2010 és 2012 között a belső restaurálás a romániai művelődési tárca támogatásával, aztán az utóbbi három évben a magyar kormány által létrehozott a Teleki László Alapítvány Rómer Flóris programján keresztül. A tanácsos kiemelte Ferenczi Z. Sámuel tervező munkáját, aki számos pályázatot bonyolított le, amíg az álom megvalósult. Köszönetképpen jelképes ajándékot adott át, Balassa M. Iván Székely kapuk régen és ma című könyvét.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke emlékeztetett, hogy néhány hónapja hetente két-három hálaadó istentisztelet zajlik, s ezek örömre adnak okot, jelzik közös örökségünket, nemzedékeket kapcsolnak össze. Mutatják, van hagyomány, folytonosság, s mi azt választottuk, hogy örökségünkről gondoskodunk, azt átadjuk utódainknak. Olyan magyar közösség él itt, mely nem fordít hátat hagyományainak, hanem erre alapozza jövőjét – tette hozzá.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a magvető példázatát gondolta tovább. Úgy vélte, nem csak a jó földbe kell magot vetni, hanem a tövisek közé, a száraz földre és a sziklák közé is kell juttatni, meg kell adni az esélyt a gyengébbeknek is a fejlődésre. Ekképp jutott támogatáshoz a sepsiszentkirályi gyülekezet is.

Mile Balázs konzul jelezte, hogy a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében 1800 templom nyeri vissza eredeti formáját, a sepsiszentkirályival Erdélyben már a 262.-nél tartunk. Hangsúlyozta, aki templomot épít, újít fel, az több nemzedékre tervez.

Fodor Imre, a Sepsiszentkirályt is magában foglaló Illyefalva község polgármestere felidézte, amikor Adorjáni Levente lelkipásztor nyugdíjba vonult, Luther példázatát elevenítette fel, miszerint ha csak egy nap is van hátra a világ végéig, akkor még ültet egy fát. A remény éltette a kis gyülekezetet is, amikor a tizenöt éve kezdett templomfelújítás elakadt, és hosszú szünet következett. S lám, ma a templom eredeti pompájában ragyog.

Diószegi László, a Teleki Alapítvány igazgatója kiemelte: lehet, hogy kényelmesebb egy befűtött imateremben végighallgatni az istentiszteletet, de az évszázados templom falaiból az ősök tekintenek le ránk, és ezt az élményt nem pótolhatja semmi.