Közelebb az Ojtoz–Ozsdola védett területhez

A Berecki Magánerdészet és sepsiszentgyörgyi partnere, a Vinca Minor Egyesület decemberben fejezi be Az Ojtoz–Ozsdola Natura 2000 védett terület kezelési tervének elkészítése című projektjét – jelentették be az egyesület munkatársai. A dokumentum az övezet alaposabb megismeréséhez is hozzájárul mind az élővilág, mind a térségben élők tekintetében.