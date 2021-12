A vezérigazgató szerint Európa-szerte hasonló intézkedéseket hoztak más gyártók is, és közölte, hogy a termelés újraindítása főként a földgáz árától függ. Nyomatékosította: a döntésnek nincs hatása az alkalmazottakra, akik továbbra is bejárnak dolgozni. Ebben az időszakban azokra a karbantartási munkálatokra összpontosítanak, amelyeket a hideg hónapok alatt is el tudnak végezni. Hozzátette, arra számítanak, hogy január és február kritikus hónapok lesznek. Az Azomureș Románia egyik legnagyobb gázfogyasztója, az éves román gázfogyasztás 10 százalékát használja el és a romániai farmok mintegy felét látja el műtrágyával. Az üzem 1100 dolgozót foglalkoztat.

KORRUPT HATÁRRENDÉSZEK. Jó időre leállt tegnap reggel a forgalom a Bors és Ártánd közötti határátkelőnél, miután a rendőrség belső korrupcióellenes főosztályának munkatársai néhány korrupt kollégájukon ütöttek rajta. A rendőrök az akciót irányító ügyészek társaságában kora reggel csaptak le a szolgálatot teljesítő határrendészekre, illetve többük otthonában is házkutatást hajtottak végre. Az előzetes információk szerint a magyar és a román bűnüldöző szervek közös akciójáról van szó, amely során olyan korrupt határrendészeket kapcsoltak le, akik arra jogosulatlan személyek számára tették lehetővé – természetesen anyagi ellenszolgáltatás fejében –, hogy belépjenek a schengeni övezetbe. Mint ismert, Magyarország már régóta tagja a belső határellenőrzés megszűnése nyomán létrejött EU-s övezetnek, míg Románia több mint egy évtizede még csak ácsingózik a schengeni tagságra. (Főtér)

OMLIK A MENNYEZET. Lezuhant egy darab a lugosi városi kórház egyik melléképületének mennyezetéből. Senki nem sérült meg. A Temes megyei munkaügyi felügyelőség kivizsgálást indított az ügyben. Pavel Kasai, a munkaügyi felügyelőség vezetőjének tájékoztatása szerint a kórház mosodájának plafonjából zuhant le egy darab. Elmondta, a mosoda mennyezetét két-három éve újították fel, de a kórház alkalmazottjai elégedetlenek voltak a munka minőségével. Augusztus végén ugyanebben a kórházban, a műtőben esett le a falról egy fertőtlenítő lámpa, amelyet tavaly szereltek fel. A lámpa egy asszisztensnőre zuhant. (Agerpres)