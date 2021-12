SAJTÓINFORMÁCIÓ – A 2014–2020-ES REGIO PROGRAM A KÖZPONTI RÉGIÓ VALÓS FEJLŐDÉSÉT BIZTOSÍTJA

Előző írásunk

A Csomád-Bálványos természetvédelmi területről szóló, székelyföldi alkotók által készített filmet mutattak be péntek délután a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. Az Őrzők nyomában című film egy trilógia része, egy korábbi, hasonló produkció az Ojtoz-Ozsdola természetvédelmi területet mutatta be, míg a harmadik, a jövő évben elkészülő alkotás pedig a Sóvidéket ismerteti majd. Kató Zsolt, a filmek rendezője úgy véli, a most vetített film „korrajz” egy tájegységről, a benne élő emberekről.