A múlt és a történelem mellett talán az optimizmus és a jövő volt a két leggyakrabban elhangzó szó a Múltból jövendőt – Történelem hazulról című könyv bemutatóján kedd este a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Már ez is jelzi, nem valamiféle múltba révedő, kesergő kiadvány a Székelyföldi Magyar Újságírók kiadásában megjelent kötet, de optimizmusra adhat okot az is, hogy a járványhelyzet és az érvényben levő korlátozások ellenére is szép számú érdeklődő gyűlt össze az eseményre, mintegy megerősítve: igény van nemcsak az írott betűre, de a kulturális rendezvényekre, könyvbemutatókra is.

A házigazda szerepét betöltő Szonda Szabolcs könyvtárigazgató is azt emelte ki köszöntőjében: derűlátó üzenetet közvetít a kiadvány, a múlt mozaikdarabkáiból a jelen kötőanyagával sikerül egy jövőképet felmutatni. Bedő Zoltán emlékeztetett: a Múltból jövendőt – Történelem hazulról című könyv immár egy éven belül a második kiadványa a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének a Léphaft Pál karikatúráira írt Gúnyhatár után. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke örömét fejezte ki, hogy bár sok minden elválaszt bennünket, a világ számos pontján élő 37 magyar író, újságíró képes volt egy közös téma körül tömörülni. A szerkesztő Szekeres Attila fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült rávenniük a társzerzőket arra, hogy kicsit kotorásszanak a fiókban, vájkáljanak a múltban – az olvasókat is arra biztatta, tárják fel, ismerjék meg családjuk múltját, felmenőik történeteit. Méltatta ugyanakkor Galbács Pál szerepét, akit sokszor csak ötletgazdaként emlegetnek, de valójában több ennél, hiszen az ő fejében született meg a kiadvány ötlete, ő a címadó és egyszemélyes szerkesztőbizottság, valamint a kiadvány finanszírozója is. Galbács Pál a maga során azt hangsúlyozta: saját történelmünket nekünk magunknak kell feltárnunk, az igazságot pedig mindig ki kell mondani, hiszen a jövőt is csak arra építhetjük, amire a múltban büszkék vagyunk. Az optimista kisugárzást emelte ki Sarány István társszerző, a Hargita Népe napilap főszerkesztője is hozzászólása során.

A bemutatón Józsa Zsuzsanna, a Háromszék munkatársa felolvasott a kötetből, majd dedikálással zárult az esemény. Aki lemaradt a bemutatóról, de megvásárolná a könyvet, a Háromszék újságárudáiban megtalálja azt.