Meggyízű és finom – Mort Subite Sörcsap – a székely sörkalauz)

Az afférom a belga meggyes sörrel jóval azelőtt kezdődött, hogy sörtesztelésre adtam volna a fejem. Régen a baráti társaságból valaki éppen Belgiumból fuvarozott ezt-azt, és olykor megkértük, hogy hozzon nekünk néhány üveg jóféle belga sört. Mindig akadt köztük meggyes is, így nagyon megtetszett, s azóta többször is ittam ilyen stílusú habos nedűt, és a jó múltkorjában roppant megörvendtem annak, hogy a komámtól két üveg Mort Subite Kriek Lambicot is kaptam.