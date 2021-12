Valentin-napi ajándékként tavaly egy hat klasszikus angol ale-t tartalmazó sörcsomagot kaptam a páromtól. A pakkból egy sört korábban már kóstoltam, még tetszett is, és ebből kiindulva abban reménykedtem, hogy a többi is legalább annyira fog ízleni...

Hát, a Marston’s Pedigree-vel teljesen melléfogtam! Lehet, hogy bennem van a hiba, ugyanis a sörök terén mértékadó szakportál, a beeradvocate.com 81 pontosra értékelte, és az ő mércéjük szerint ez már egy jó serital. Kinek a pap, kinek a papné alapon én azt mondom, hogy ami az angoloknak bejön, az nem biztos, hogy Európa többi részén is kasszasiker. A túlzottan modern címkével fémjelzett vörösesbarna főzet illata száraz, kellemesen édeskés és gyógynövényes. Apró szemű fehér habkoronája sűrű, kemény és tartós. Íze gyenge, de akárcsak az aromájában, itt is érezni a maláta édességét és némi gyógynövényes jelleget. A korty eleje átlagosan kesernyés, utóíze pedig határozottan, talán túlzottan is keserű. A közepesen testes Pedigree kellően szénsavas, ám összességében semmi extrát nem nyújtott. Iható ez a ser, de különösebb karakter nélküli, és egyáltalán nem lopta be magát a szívembe. Csak azoknak ajánlom, akiknek bejön az angol keserű, a többiek meg kerüljék el távolról, mert lehet, hogy egy jó időre megutálják az ale típusú söröket…

Adatok: * gyártja: Marston’s Brewery * származási hely: Anglia * ára: ajándék volt * kiszerelése: üveg * mennyiség: 500 ml * alkoholtartalom: 4,5% * száraz­anyag-tartalom: – * IBU: – * színe: vörösesbarna * összetevők: ivóvíz, árpamaláta, glükózszirup, komló, élesztő * típus: félbarna sör (amber ale) * a sör pontszáma: 5,5/10 * ebből fogyasszuk: pintes pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: pintes pohár – formára nagyon hasonlít egy hagyományos vizespohárhoz. Alulról felfelé szélesedik minden torzítás nélkül. Könnyen szökik belőle a serital illata és az íze, így nem is ajánlott igazán markáns zamatú sörökhöz. Többnyire angol ale-ekkel lehet pá­rosítani. Világszerte azonban sok kézműves kocsmában fellelhető standard pohárként, mivel olcsó hozzájutni.