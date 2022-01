Annak ellenére, hogy itthon kétféle staropamenes söröspoharam is van, nagyon megfeledkeztem róluk, így egy talpas pohárba öntöttem ki a zavaros narancssárga főzetet, amelynek az elvárt masszív helyett kis szemű és vékony volt a fehér habkoronája. Ez gyorsan elapadt, így a sör kellemes búzás, édeskés illata nagyon gyorsan megcsiklandozta az orromat. Már az aromájában érezni lehetett a koriandert, amit egy kis citrusosság egészített ki. Mivel búzamalátával készül ez a szűretlen nedű, az íze búzás, továbbá élesztős és banános. De nem túlzottan, ezért sem tudjuk összetéveszteni egy ízig-vérig búzasörrel. A Staropramen Unfiltered zamatában a korianderes jegyek mellett halvány gyümölcsösséget véltem felfedezni, s úgy gondolom, ezt a főzéshez használt almakivonat kölcsönzi neki. A háttérben egy kis kesernyésség is meghúzódik, amitől a közepesen testes Staropramen gazdag ízvilágú sör, de még így is azt éreztem, hogy hiányzott belőle valami. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi, de miután elfogyasztottam az édeskés utóízű folyékony kenyeret, egy kérdés fogant bennem... Vajon ez mi volt: most egy kiherélt búzasört ittam, vagy a sima Staropramen egy picit felturbózott fajtáját szüpürcsöltem be? Aztán gyorsan elhessegettem ezt a gondolatot, hiszen egy elfogadható minőségű prágai sörrel akadt dolgom, amelyet máskor is szívesen innék.

Adatok: * gyártja: Pivovary Staropramen * származási hely: Csehország * ára: 3,19 lej * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 5% * száraz­anyag-tartalom: 11.6ºP * IBU: 18 * színe: narancsos * összetevők: víz, árpamaláta, búzamaláta, komló, alma- és korianderkivonat * típus: szűretlen világos sör (pale lager) * a sör pontszám: 7,5/10 * ebből fogyasszuk: talpas pilsneres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: gőzsör – a kifejezés a steam beernek nevezett sörkülönlegességet jelöli. Az eredetileg Bajorországból származó, évszázados múltra visszatekintő sör az Egyesült Államokban és Németországban éli reneszánszát. Egyedülálló sajátossága, hogy kifejezetten melegen, szobahőmérsékleten történik az erjesztése. A sör nevét a köznyelvből kapta. A gőzsör az aranysárgától a borostyánszínűig terjedő, lágy aromájú sörfajta, melynek alkoholtartalma 4–5 százalék.