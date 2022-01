M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban az Are we human or are we dancers? (rendező-koreográfus: Ioana Marchidan) című előadást 8-án, szombaton 19 órától játssza.

A városi SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadásnapokon egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 11 órától Encanto (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.45-től Pókember: Nincs hazaút (román felirattal) és 19.30-tól magyarul beszélő, 17 órától Spencer (román felirattal), 19.15-től Mátrix: Feltámadások (román felirattal); Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Zene

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban vízkereszt ünnepén, csütörtökön a 18 órától kezdődő szentmise után ünnepi koncertre kerül sor, melyen fellép a plébánia Kis Apostolok Gyermekkórusa, a Laudate Kamarakórus és a Szerenád Kamarazenekar. Vezényel: Lőfi Gellért.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban a medjugorjei imacsoport szokásos elsőcsütörtöki miséjén és szentségimádásán a vendég Böjte Csaba testvér, aki a szentmisét is bemutatja. A hálaadás évének harmadik állomása ez az ünnepi szentmise, amikor Szent Józsefért adnak hálát Istennek, és kérik őt, hogy legyen pártfogójuk Istennél. Perselyezés lesz a Szent Ferenc Alapítvány árva gyermekei számára.

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT FIATALOKNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián Nem vagy egyedül! címmel gyászfeldolgozó csoport indul fiatalok számára minden hétfőn 19 órától január 17. és március 21. között. Jelentkezni a 0744 146 394-es telefonszámon vagy a gall.orsolya@gmail.com e-mail-címen lehet.

MÁRIA-KÖSZÖNTŐ ILLYEFALVÁN. Minden hónap második szombatján ünnepélyes Mária-köszöntőt tartanak Illyefalván. Január 8-án, szombaton a megszokott időpontban, 16 órától kezdődik az imaalkalom.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai élő adásai a sepsiszentgyörgyi stúdióból: 6 órától Görgényi Tünde stúdió­vezető napindító gondolatai, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért (5.), 7.55-től Igéző, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Pályázati felhívás

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség a vallásszabadság törvényének kihirdetésére emlékezve pályázatot hirdet diákoknak A vallásomban szabadon címmel. A műfaj tetszés szerint választható: rajz, festmény, esszé, fotó, slam poetry, vers, novella, elmélkedés. A munkákat a vallástanároknak, lelkészeknek lehet átadni vagy a sepsiszentgyorgyiunitarius@gmail.com címre beküldeni. Beküldési határidő: január 11. A pályázatra érkezett munkákat kiállítják, a legjobbakat díjazzák.

Nagycsaládos kártya Kézdivásárhelyen

Folytatódik idén a nagycsaládos program, amely számos kedvezményt biztosít az igénylő családoknak. A nagycsaládos kártya igényléséhez január 17-ig, hétfőig kell letenni az iratcsomót.

Feltételek: a család vagy a gyerekét egyedül nevelő szülő lakhelye vagy tartózkodási helye Kézdivásárhely közigazgatási területe; az egyik szülőnek vagy nevelő személynek jövedelemmel kell rendelkeznie; ne legyen adótartozás; a gyerekeknek valamelyik oktatási intézménybe kell járniuk, és nem lehet húsznál több igazolatlan hiányzásuk (kivételt képeznek az óvodás gyerekek).

Szükséges iratok: formanyomtatvány; személyazonossági iratok (személyi, házassági bizonyítvány – esettől függően, születési bizonyítvány); jövedelmet igazoló okirat; legalább három gyerek nevelését igazoló iratok; saját felelősségre kitöltött nyilatkozat a nevelt gyerekek számáról; a nagycsaládos kártyát igénylő családtagok fényképe; a hiányzások helyzetét tükröző igazolás (óvodás gyerekek esetében a beiratkozási igazolás); adóbefizetésről szóló igazolás a helyi adóhivataltól.

A kártya évente újítandó. Azoknak a családoknak, melyek már tavaly megkapták, január 17-ig csak a következő iratokat kell bevinniük: jövedelemigazolás; a hiányzások helyzetét tükröző igazolás (óvodás gyerekek esetében a beiratkozási igazolás); adóbefizetésről szóló igazolás a helyi adóhivataltól.

Kedvezmények: egyéves, tömbházak közötti díjmentes parkolás, amennyiben a lakhely övezetében van üresen maradt parkoló, és az igénylő teljesíti a parkolásra vonatkozó szabályzatban foglaltakat; egyéves parkolási bérlet az önkormányzat által üzemeltetett nyilvános parkolókban; 50 százalékos kedvezmény a helyi tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények bérleteire (Vigadó Művelődési Ház és Udvartér Teátrum); 50 százalékos kedvezmény a Deme László Műjégpálya belépőire; kedvezmény a sportbázis belépőire és bérleteire.

A kérések letételének helyszíne: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, iktató.

Röviden

FOGADÓÓRÁT tart Kovászna megye kormánymegbízottja, Ráduly István csütörtökön 12 órától a baróti polgármesteri hivatalban. Feliratkozni a 0267 315 444-es telefonon lehet.

FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba január 8-án, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonon lehet.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

