Eddig jártak már az egészségügyi miniszter Alexandru Rafila rozsnyói lakásánál, ahol Simion és barátai kopogtattak az ajtón, de az nem nyittatott meg. Azért mentek oda, mert – mint mondta a vezér – a miniszter nem fogadta kihallgatáson, pedig nyakunkon az ötödik hullám, és a gyógyszertárakban nincsenek vírusellenes szerek. Még mondja valaki, hogy vírustagadók! Csak éppen az oltástól szeretnék megkímélni az embereket, ezért keresik a patikákban a vírusölő szereket. Lássuk, konkrétan mit tesz azon kívül, hogy az oltatlanokat halállal fenyegeti? – tette fel a költői kérdést Simion.

Aztán Nagyszebenbe látogattak a hatházas Iohannis elnök egyik lakásához, – mint mondta a vezér – az ország első turistájához, ahonnan üzentek a Cotroceni-palota lakójának, kérve, ne küldjön ügyészeket, hogy az AUR-t törvényen kívül helyezzék és betiltsák. Utána az elnök egy másik lakásához ment(ek), ahol azt szavalta: „Most érünk ahhoz a házhoz, amelyikért 300 ezer eurós bért vasalt be, és nem is volt az övé. Soha nem adta vissza a pénzt”. Közben azt kiabálták: Le Iohannisszal!

Utána az aranyosok Simionnal az élen a korábban nagyon „magyarszerető” Rareș Bogdan Európa-parlamenti képviselő szülővárosába, Marosújvárra rándultak ki. De mint mondták, nem a szülői házához, hanem a köztérre, hogy beszéljenek „a településen élő emberekkel, akik azért dühösek, mert a liberális politikus apja tönkretette a marosújvári kombinátot, és most kénytelenek külföldön dolgozni”. Azt is felemlegették, hogy Rareș Bogdan azt hazudta az embereknek, hogy levágja a speciális nyugdíjakat.

Mivel az ilyen szövegek miatt az AUR egyre népszerűbb, és Rareș Bogdan rettentően szereti a népszerűséget, ezért legjobb lenne, ha átállna az AUR-ba, mert úgy sokkal jobban kiélhetné hazafias érzelmeit, és nem támadná az AUR sem.

A három látogatás után még megejtettek egy temesvárit is. Simion több tíz AUR-tag és szimpatizáns élén bement a temesvári polgármesteri hivatalba, azzal a szöveggel, hogy kihallgatásra akarnak feliratkozni. Aztán mivel nem volt ott a polgármester, Dominic Fritz, hangosan kezdtek kiabálni, hogy az hallja meg bárhol is van. Azt ordibálták: Herr Fritz, ne feledd, Temesvár nem a tied. Meg azt is, hogy: Szégyellje, szégyellje magát!” A polgármesternek szerencséje volt, ugyanis éppen Újvidéken tartózkodott, mert hanem ki is zsuppolhatták volna Temesvárról, és esetleg kitoloncolják és visszazavarják Németországba. 23 municípium polgármestere szolidaritást vállalt Fritz-cel, biztosan azért, mert félnek, hogy az AUR „baráti” látogatást tesz náluk is. Utólag Fritznek könnyű volt azt mondania, hogy nem félemlítik meg ezek az antidemokratikus erőszaktevések, de mi lett volna, ha a nemzeti zászlók nyelével ösztökélték volna távozásra? Fritz azzal is vádolta a „betörőket”, hogy lepaktáltak az Új Jobboldal nevű legionárius szervezettel. Azt írta később minderről, hogy a csendőrség, rendőrség impotensen reagált erre az erőszakos cselekedetre.

Az AUR különben követeli a belügyminiszter Lucian Bode lemondását, mert mint George Simion állítja: „a közelmúltban történt súlyos események leleplezték, hogy a belügyminisztérium képtelen biztosítani a közrendet, a törvények uralmát és a polgárok biztonságát”. Ennek ellenkezőjét akarván igazolni most úgy néz ki, Simion és bandatagjai ellen bűnvádi dossziét állítanak össze, de nem „hazafias” felforgató tevékenységük miatt, hanem például a maszkviselés hiánya okán büntethetik meg őket. Pedig egyéb viselt dolgaikról is lehetnek felvételek a térfigyelő kamerákon. Bár ki tudja? Az Argeș megyei Ungheni-ben is szereltek fel kamerákat, amiket elloptak, és amíg vissza nem adják, addig nem lehet megnézni, hogy kik csenték el.

A parlamentnél nem tervezik hatékony megfigyelési rendszer kiépítését a múlt év végi kerítésmászás után sem. Lehet attól félnek, hogy azokat is ellopják. A belügyminiszter sokkal jobb ötlettel állt elő: Ha lebontják a kerítést, akkor nem kell megvédeni. Amúgy is csak a parlament épülete számít biztonsági objektumnak.