A 41. születésnapomra kaptam ajándékba az Angelo Poretti 6 Luppoli Bock Rossát másik két testvérével egyetemben. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy korábban már többször is láttam ezt a sert a szentgyörgyi boltokban, de valamiért idegenkedtem megvenni.

A hatos számmal fémjelezett Angelo Porettibe hatféle komló került, közülük pedig a Saaz komló a legmeghatározóbb. Színe borostyán, habja meg nem igazán lett, ám az a kevés is törtfehér és kis szemű volt. Illatában pörkölt malátás, karamelles jegyeket véltem felfedezni, és mintha a mazsola édeskés aromája is meghúzódott volna a háttérben. Ízében is jelen van a pörkölt maláta, amit karamelles, édesgyökeres zamat egészít ki. Továbbá érezhető rajta egy könnyed komlós keserűség, amitől istenigazából összeáll a sör. Rendesen van alkohol benne, s ez érződik minden egyes kortyban, amitől egy picit rosszabb ez a serital. Közepesen testes, közepesen szénsavas, összességében pedig kissé vizezettnek, vagy mondhatnám azt is, hogy hígnak tűnt. Utóíze felejtős, akárcsak a sör, de egy gyenge hatost azért adhatok rá…

Adatok: * gyártja: Carlsberg Italia * származási hely: Olaszország * ára: ajándék volt * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 7% * szárazanyag-tartalom: 15.6ºP * IBU: 33 * színe: borostyán * összetevők: víz, árpamaláta, glükózszirup, komló * típus: félbarna sör (bock) * a sör pontszám: 6/10 * ebből fogyasszuk: korsó vagy konyakos pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Birrificio Angelo Poretti – a lombardiában 1829-ben született Angelo Poretti Ausztriában, Csehországban és Bajorországban tanulta el a sörkészítés fortélyait, majd miután hazatért Olaszországba, saját sörgyárat alapított. Annak ellenére, hogy sikeres volt az itáliai főzde, többször is csődközelbe került, s 1975-ben a dán United Breweries Copenhagentől (a későbbi Carlsberg) érkezett mentőöv, és a későbbiekben náluk zajlott a Tuborg, illetve a Carlsberg sörök olasz gyártása. Angelo Poretti név alatt jelenleg tízféle sört főznek, amelyeket ötletesen meg is számoznak aszerint, hogy hányféle komlót használtak készítésükhöz.