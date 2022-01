Még emlékszem azokra az időkre, amikor a Golden Bräut így írták le, de az elmúlt évek alatt az 1998-ban piacra dobott sör kivetkőzte azt a kevés németességét is, amit az „egzotikus” ékezet kölcsönözött neki. Gondolom, azért történt így, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a romániai fogyasztókhoz.

Évekkel korábban a flakonos Golden volt a petpalackos kategória legjobbja, de mostanra a dobozos, üveges változata is elfogadható minőségű lett. Meglepő vagy sem, de a Heineken Romániához tartozó sörmárka többszörösen díjazott: 2003-ban, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is nyert a brüsszeli World Selection of Beer versenyen, az elismerések közül pedig három aranyérem volt. Öcsém kedvenc ivósöre a Golden, így fia keresztelőjén ezt szolgálták fel az ünneplők hadának. Akkor kapva kaptam az alkalmon, és a sürgő-forgó pincérlányoktól kértem egy goldenes poharat, a fotózáshoz lenyúltam tesóm akkor még zsír új telefonját, míg a jegyzeteimet egy szalvétára írtam fel.

A hazai folyékony kenyérnek a színe aranysárga, sűrű és kemény fehér habkoronája meglehetősen tartós volt, illata pedig finoman édeskés, amit friss komlósság egészít ki. Az íze kissé malátás-édes, enyhén keserű és leheletnyit élesztős. Mondhatnám azt is, hogy amolyan lageres jellege van, de igazából a Golden egy sima, izgalommentes, vizezett nagyipari főzet, amelynek a készítésénél bizony nyúltak kukoricadarához is a mesterek. Közepesen testes, a kelleténél egy picivel több benne a szénsav, utóíze pedig komlós. Nem a legjobb román sör, de nem is a legrosszabb, így alkalomadtán le lehet gurítani belőle egypár üveggel.

Adatok: • gyártja: Heineken România SA • származási hely: Románia • ára: – • kiszerelés: üveg • mennyiség: 500 ml • alkoholtartalom: 5% • szárazanyag-tartalom: 11.2ºP • IBU: – • színe: aranysárga • összetevők: víz, árpamaláta, kukoricadara, árpa, komló és komlókivonat • típus: világos sör (pale lager) • a sör pontszáma: 6,5/10 • ebből fogyasszuk: korsó, lageres vagy shakeres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Mondial de la Bière – Kanada legnagyobb sörfesztiválja, melyet az észak-amerikai ország második legnagyobb városában, Montréalban tartanak, és több mint négyszázféle nedűt lehet ott megkóstolni. Az egyedülálló és barátias hangulatú esemény első kiadását még 1994-ben szervezte meg három sörrajongó, ám azóta a tengerentúl egyik legfontosabb nemzetközi sörfesztiváljává nőtte ki magát, idei, huszonnyolcadik kiírását május 19–22. között tartják