Az elszálló piaci gáz- és áramárakat Európa sok országában egyre durvábban megérzik a háztartások is. Miközben a hazai kormánykoalícióban azon vitáznak a pártok, hogy milyen kompenzációs rendszert vezessenek be, addig érdemes rátekinteni az európai fővárosok „rezsitérképére”. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata szerint – amelyet több sajtótermék is szemlézett – a nominális árakban is rendkívül nagyok a különbségek, nem beszélve a vásárlóerő-paritáson vagy a bérszínvonal tükrében számított értékekről. Általános megközelítésben kiderült, hogy Európa fővárosai közül Bukarestben kell a legmélyebben a zsebbe nyúlniuk az egyéni fogyasztóknak.