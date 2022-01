Növekszik a beutaltak száma

A stratégiai kommunikációs törzs mai jelentése szerint az elmúlt huszonnégy órában elvégzett 78 122 tesztből 16 610 bizonyult pozitívnak, az új esetek száma mintegy másfél százzal kevesebb az előző naphoz képest, de a pozitivitás meghaladja a húsz százalékot. Kovászna megyéből 11 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója ezzel 1,75 ezrelékre emelkedett. A koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma kevesebb az egy nappal korábbinál, az 58 áldozatból (ketten korábban hunytak el, de most kerültek be a kimutatásba) heten voltak beoltva, ők is és az oltatlanok is más társbetegségben is szenvedtek. A kórházi kezelésre szorulók száma 316-tal emelkedett az előző naphoz képest, a súlyos eseteké viszont 43-mal, intenzív osztályon így most már 530 beteget ápolnak.