Megdőlt az új fertőzések negatív rekordja

Az esetszám közel 2 500-zal nőtt az előző naphoz képest, a tesztek pozitivitása is magas, meghaladja a 24 százalékot. Kovászna megyéből kiemelkedően sok, 76 új esetet jelentettek, ezzel Háromszék fertőzöttségi mutatója 1,79 ezrelékre emelkedett. A GCS ma 43 halálesetet regisztrált, ebből négy korábban következett be. A járvány újabb áldozatai közül hatan voltak beoltva, a hat beoltott elhunytból öten más társbetegségben is szenvedtek. Folyamatosan nő a kórházi kezelésre szorulók száma, most már közel öt ezer beteget kezelnek szakintézményben, 411-gyel többet, mint előző nap, a súlyos esetek száma pedig 17-tel emelkedve elérte az 547-et.