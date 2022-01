Egyes gárdák a korlátozások mellett kiskapuk kihasználásával próbálják felvenni a ritmust. Ezen a héten két istálló is privát tesztet bonyolít le egy korábbi autóval, hogy versenycsapatuk és versenyzőik is leverhessék magukról a rozsdát. A Ferrari keddtől négy napon át Fioranóban rója a köröket 2021-es autójával, ám azóta kiderült, tesztet szervez a másik olaszországi istálló, az Alpha Tauri is. A Red Bull testvércsapata a Racing News 365 portálnak megerősítette, hogy keddtől csütörtökig három napra kibérelték az imolai versenypályát, ahol két versenyzőjük, Pierre Gasly és Cunoda Juki 2020-as AT01-es modelljükkel fog körözni. A faenzaiaknál az utóbbi években hagyománnyá váltak a hasonló téli tesztek, Imolában és Misanóban is visszatérő vendégnek számítanak az év ezen időszakában. Mostani gyakorlásuk helyszíne egyébként Emilia-Romagna Nagydíjának otthona lesz április 22-e és 24-e között.

Az Alpha Tauri azt még nem jelezte, mikor tervezi bemutatni 2022-es autóját. Azt leghamarabb csak egy 100 kilométerben korlátozott filmes napon viheti pályára a szezonnyitó barcelonai tesztet megelőzően – erre február 23-a és 25-e között kerül sor a Spanyol Nagydíj helyszínén.